Il movimento Ge9Si di Arcangelo Merella appoggia il sindaco di Genova Marco Bucci alle prossime amministrative e ha affidato all’associata Paola Pozzo il compito di rappresentarla nella lista “Genova Domani”. Lo hanno annunciato alla stampa questa mattina Merella, Pozzo e Bucci.

«La decisione – ha spiegato Merella – è avvenuta dopo una lunga discussione sui temi della città, sulle ipotesi del suo sviluppo, sulle azioni fino a oggi intraprese e sui presupposti per proseguire anche sulla base delle ingenti risorse che il governo, con fondi propri e del Pnrr, ha assegnato alla città. Si tratta di una scelta civica, saremo con Bucci con spirito critico e con la forza delle nostre idee e dei nostri programmi».

Merella ha spiegato di apprezzare il pragmatismo dimostrato dal sindaco nell’affrontare i problemi della città, «dopo dieci anni di immobilismo», come dimostrano la soluzione del problema della Diga di Begato, la gratuità dei bus per i bambini, il salvataggio del Nautico, Euroflora, il progetto di realizzazione di una infrastruttura funiviaria di collegamento tra Stazione Marittima e Forte Begato e le altre opere realizzate o in via di realizzazione. «Bisogna andare oltre la logica degli schieramenti a prescindere – ha sottolineato il presidente di Ge9Si – bisogna rompere gli schemi destra/sinistra e guardare alle cose concrete».

La figura di Dello Strologo, secondo Merella, non è in discussione, ma il candidato sindaco del centrosinistra subisce i vincoli del suo schieramento.

Anche Pozzo, che ha esperienza di lavoro nel settore privato e nella pubblica amministrazione, ha dichiarato di valutare positivamente l’opera di Bucci «dopo dieci anni di non gestione della città».

Bucci ha dichiarato di apprezzare il pragmatismo alla base della scelta di Ge9Si: «il progresso – ha detto – si fa lavorando sui fatti, non dichiarandosi progressisti» e si è dichiarato d’accordo con Merella sull’obiettivo di rendere gratuito il trasporto pubblico.