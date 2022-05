Amaro Camatti ha selezionato sei ambassador, selezionati tra i bartender liguri tramite una call partita dai canali social aziendali. Da oggi Alessia Marchisio (Bordighera), Luca Rossi (Genova), Gabriele Palumbo (Albenga), Davide Volterra (Genova), Giorgio Pocorobba (Rapallo), Marco Misao Digregorio (La Spezia) saranno i volti social del brand per il settore della mixology, il trait d’union tra la rete di distribuzione del marchio e il cliente finale.

La call per le selezioni, indetta il 7 aprile, è stata ricevuta dal pubblico con entusiasmo. Sono state oltre 70 le candidature.

A passare la selezione sono stati i sei profili che si sono distinti per competenze professionali e per popolarità social: «Per il ruolo di ambassador, abbiamo individuato sei persone da poter coinvolgere a 360° gradi nella promozione del nostro brand − dice Stefano Bergamino, proprietario della Sangallo Distilleria delle Cinque Terre, detentrice del marchio Amaro Camatti dal 1989 − saranno i nostri portavoce sul territorio e ci aiuteranno a far crescere la nostra community online e offline».

Questa azione di marketing si inserisce nel progetto di comunicazione digitale avviato dall’azienda nel 2021 con il lancio del nuovo sito web e servirà a fidelizzare gli stakeholder liguri attorno al brand, anche in vista dei festeggiamenti per il centenario del brand nel 2024.

Ognuno dei sei ambassador proporrà la propria ricetta per un cocktail a base di Amaro Camatti, che entrerà nella drink list ufficiale proposta alla rete di distribuzione in Liguria e nelle altre regioni in cui il marchio è presente. Dei sei drink proposti solo uno meriterà il titolo del “Cocktail più amato”, vincendo la challenge Instagram in cui la community di Amaro Camatti sarà direttamente coinvolta.

Al cocktail più amato dagli utenti, sarà dedicata una speciale campagna promozionale, che lo vedrà protagonista.

Già a partire da maggio 2022, i sei Camatti Ambassador saranno coinvolti nella promozione di eventi e iniziative, organizzate o promosse dal brand.