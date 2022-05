Alberto Dellepiane, genovese, amministratore delegato Italia della società Rimorchiatori Mediterranei, è stato eletto presidente dall’Associazione Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, che riunisce la maggioranza delle società di rimorchio portuale, e ha rinnovato le cariche in concomitanza con i suoi 70 anni di attività.

Rimorchiatori Mediterranei è uno dei più importanti gruppi del rimorchio portuale in

Europa facente parte del Gruppo Rimorchiatori Riuniti, che da Genova ha esteso le proprie

attività in numerosi porti in Italia e all’estero.

Alberto Dellepiane ricopre da oggi il ruolo che quindici anni or sono era stato del padre,

Giovanni Dellepiane, a testimonianza del legame con la storica associazione di armatori di

rimorchiatori.

Il nuovo Consiglio di Assorimorchiatori è composto da Alessandro Russo (vicepresidente),

Corrado Neri (con delega ai porti), Paolo Visco (con delega alle relazioni industriali), Paola

Barretta, Alberto Cattaruzza (Tesoriere) e Pio Pugliese.