Nei giorni scorsi si sono concluse le operazioni di gara relative alla concessione della residenza protetta “Giacomo Natale” e del Centro diurno “Sole d’Autunno” di Via Petrarca 14 ad Alassio.

Gli uffici comunali, hanno predisposto apposita determina dirigenziale, per l’aggiudicazione della concessione alla Rete Temporanea di Impresa composta dalla Cooperativa “Seriana 2000” di Cesenatico e dalla Cooperativa “Il Solco” di Imperia che gestirà per i prossimi cinque anni la struttura – rinnovabili per ulteriori quattro – sostituendosi all’attuale gestore “Sereni Orizzonti” di Udine.

Tra le richieste nel nuovo capitolato e nel bando di gara, la previsione di elementi capaci di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e maggiore efficienza ambientale; l’ attenzione particolare alla stabilità e continuità occupazionale del personale impiegato nei servizi, oggetto della concessione e la valorizzazione della conoscenza e integrazione delle reti dei servizi territoriali e della collaborazione con l’associazionismo e il volontariato locale; ma anche l’impegno ad una invarianza delle rette per le attuali integrazioni comunali per tutta la durata della concessione e la richiesta di sconto sulle rette degli attuali ospiti residenti e per i futuri ingressi di residenti, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, e sulle rette del centro diurno, sempre per i residenti. Sono inoltre stati valutati i progetti gestionali della Residenza protetta e del Centro diurno con precisi elementi organizzativi e qualitativi delle prestazioni assistenziali, sanitarie, di animazione, ristorazione, igiene ambientale, formazione del personale e migliorie progettuali.