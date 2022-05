Inaugurata all’ospedale Gaslini di Genova la nuova “Isola del gioco”, situata nel parco tra i Padiglioni 12 e 16 dell’Istituto.

L’area è stata realizzata grazie alle donazioni dell’U.C. Sampdoria, delle associazioni Avo Genova, Tutti per Atta, Valentia, Associazione Sclerosi Tuberosa, il Coni.

«A due giorni dall’inaugurazione del primo grande murales del percorso museale a cielo aperto “Gaslini Art Project”, siamo orgogliosi di offrire ai nostri bambini, un nuovo parco giochi, dotato di giochi inclusivi, alberi, piante fiorite e pavimentazione studiata appositamente per i bambini – ha spiegato il direttore generale del Gaslini Renato Botti – Un piccolo ma importante tassello nel percorso di miglioramento dell’accoglienza e di una concreta umanizzazione delle cure verso i nostri degenti che, soprattutto nei reparti che si affacciano al parco (Emato-Oncologia e Nefrologia, tra gli altri) trascorrono spesso lunghi mesi ricoverati, e adesso potranno scendere a giocare in un piccolo spazio tutto studiato per loro. Seguiranno l’apertura di un orto per l’ortoterapia adiacente al parco giochi, e la decorazione a murales delle pareti dei padiglioni che racchiudono l’Isola del gioco: natura, arte, bellezza possono cambiare la qualità di vita dei bambini e incidere favorevolmente nel percorso di cura».