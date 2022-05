Agricooltur srl, azienda che si occupa di coltivazioni aeroponiche urbane, dà il via all’iniziativa dedicata alle scuole in collaborazione con la scuola primaria De Amicis di Genova.

Arriva nella scuola primaria De Amicis a Genova il progetto educativo che Agricooltur ha pensato per coinvolgere gratuitamente i bambini delle classi dalla prima alla quinta elementare, al fine di far conoscere loro l’agricoltura 4.0 attraverso una programmazione di visite guidate.

Il progetto prevede che i bambini, suddivisi in gruppi in base alle classi e accompagnati dai loro insegnanti, facciano visita alla serra produttiva Plant 240 di Agricooltur situata presso il Parco del Ponte della Radura della Memoria a Genova. Durante la visita gli studenti e i loro insegnanti potranno conoscere le tecnologie e i metodi produttivi alla base delle coltivazioni aeroponiche urbane attraverso un approccio ludico-didattico che, in primis, ha come obiettivo presentare una nuova forma di agricoltura, rivisitando quella tradizionale in chiave più sostenibile e volta a creare nuovi modelli di consumo, per offrire prodotti più salutari, più freschi e più buoni.

Così facendo i bambini potranno conoscere da vicino e vedere con i loro occhi le caratteristiche di questo tipo di agricoltura. L’aeroponica è un metodo di coltivazione innovativo che permette alle piante di svilupparsi fuori dal terreno. In questo modo, le radici vengono nebulizzate con acqua e sostanze nutritive in un ambiente completamente controllato che riduce quasi del tutto la diffusione di parassiti e malattie tipiche della coltivazione in terra, senza dover impiegare insetticidi o antiparassitari potenzialmente dannosi per la salute dell’uomo, delle piante e dell’ambiente. Inoltre, la coltivazione indoor consente di ottenere risultati straordinari in termini di quantità, qualità e di risparmio di acqua fino al 98% rispetto alle coltivazioni tradizionali.