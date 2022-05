GR Value Development, società italiana attiva nella costruzione di valore sull’intera filiera dell’energia green e Axpo Italia, quarto operatore nel mercato libero dell’energia in Italia e terzo nel segmento dell’Alta Tensione, annunciano la firma di un PPA per l’acquisto dell’energia prodotta da due impianti fotovoltaici in fase di ultimazione a Mazara del Vallo, in Sicilia, e di capacità complessiva di 14 MWp.

Axpo Italia si occuperà della commercializzazione dell’energia prodotta dai due impianti e delle relative garanzie di origine. La produzione di energia da parte dei due impianti inizierà a luglio 2022, e a regime genereranno complessivamente 28GWh di energia all’anno, l’equivalente del consumo annuale di elettricità di quasi 11 mila famiglie, risparmiando all’ambiente oltre 8 mila tonnellate di emissioni di CO2.

La capacità di Axpo Italia di proporre soluzioni su misura per le esigenze del produttore investitore, ha consentito di adeguare la proposta degli accordi sulla base proprio delle esigenze della controparte garantendo il migliore mix tra durata dei contratti, definizione del prezzo di vendita dell’energia e garanzia di finanziabilità dei due impianti.