Il Comune di Rapallo apre una gara, mediante asta pubblica, per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale Villa Riva, che si trova in via Avenaggi ai civici 2-4-6-8-10-12-14.

L’espletamento della gara avverrà il 16 maggio 2022 alle 9,30 nella sede comunale di piazza delle Nazioni, 4.

Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 12 maggio 2022 nelle modalità descritte a questo link.