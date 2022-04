Le riprese sono iniziate da poco e saranno illustrate dal regista Carlo Bachschmidt. Il progetto “Costa” (produzione francese) tratta di un giovane erede di una famiglia d’imprenditori genovesi, i Costa, protagonisti di parte della storia economica ligure e italiana, che ricostruisce l’albero genealogico della famiglia.

È un viaggio nella memoria, ma anche un’incursione nel presente per interrogarsi se ciò che siamo sia frutto delle nostre scelte o l’esito di ciò che altri hanno deciso per noi.

L’evento è in programma nell’ambito della rassegna “Cinema a La Storia in Piazza” a cura del Genova Film Festival oggi, venerdì 1 aprile, dalle ore 22, che si protrae anche domani, sabato 2, dalle 17 a Palazzo Ducale, sala del Minor Consiglio e sala Camino con ingresso libero.

Tra le proiezioni in programma anche Postcards from Ukraine, diretto da Sieva Diamantakos, regista appena arrivato a Genova da Berlino che presenterà la sua opera con Cristiano Palozzi, direttore del Genova Film Festival e il produttore e cosceneggiatore Alberto Antonio Dandolo. L’evento è strutturato per un confronto pubblico sul contesto socio culturale del Paese scenario dell’attuale guerra in corso.

L’intero programma è consultabile qui.