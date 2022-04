Torna “Albenga in tavola” con la settimana dell’asparago violetto. Da lunedì 18 a domenica 24 aprile le attività che hanno aderito all’iniziativa proporranno piatti, cocktail, gelati che avranno come protagonista l’asparago violetto. Sabato 23 aprile dalle 10 alle 19 in Piazza IV Novembre esposizione e vendita prodotti e showcooking con degustazione

Lab Caffè in via Torlaro: pennette asparago e pancetta

Il Baretto in via Bernardo Ricci: torta salata alle puntarelle di asparago violetto con vino pigato o rossese di Albenga

Al Falcone in via Roma: asparago violetto con uova al burro

Le 5 e 25 – ristorante in via Torlaro: panna cotta agli asparagi violetti croccanti patanegra e parmigiano

Le Anfore – ristorante e pizzeria in via Bernardo Ricci: risotto di asparago violetto

La Bottega del 44 – birrificio in via G.M. Oddi: asparago gratinato al forno con olio, sale e pepe

Hostaria del Viale in via Martiri della Libertà: menù degustazione all’asparago violetto

Twenties Cocktail Club in via Cavour: Cocktail “Black Sand n.2”

Hosteria Sutta Cà in Piazza San Francesco – via Ernesto Rolandi Ricci: primi piatti, torte e insalate con i 4 di Albenga con vini locali (pigato, fermentino, rossese, granaccia)

Gelateria Romea in viale Martiri della Libertà: gelato all’asparago violetto

Osteria e B&B del tempo stretto in Reg. Rollo: Finger food: insalatina con asparagi violetti di Albenga crudi marianti negli agrumi e timo con quenelle di ricotta di pecora brigasca, fonduta di taleggio con punte di asparago violetto e tuorlo d’uovo fritto

Gelateria “Festival des Glaces” in viale Italia: gelato gastronomico all’asparago violetto servito con caramello al sale, panna e crema di pistacchi

La settimana si concluderà sabato 23 aprile dalle 10 alle 19 in piazza IV Novembre esposizione e vendita dei prodotti e showcooking realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero, con degustazione.

Verrà riproposto anche lo showcooking a base di carciofo spinoso (evento saltato durante la settimana del carciofo a causa del maltempo)

I prossimi appuntamenti con Albenga in Tavola saranno:

“Il pomodoro cuore di bue” – lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno

“La zucchina trombetta” – lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre

Le attività commerciali (ristoranti, bistrot, trattorie, gelaterie, bar e birrerie) che intendono aderire alle prossime settimane di “Albenga in Tavola” hanno tempo fino al 31 maggio presentando il modulo reperibile sul sito del Comune di Albenga (clicca qui ) .