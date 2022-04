La giunta del Comune della Spezia, su proposta dell’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Lorenzo Brogi, ha deliberato la possibilità per gli operatori commerciali della somministrazione di occupare ulteriori aree di spazio pubblico, fino al 31 dicembre 2022 gratuitamente.

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza a far data dal 1 aprile 2022 e il previsto allentamento graduale delle misure di contenimento, le attività risultano essere ancora in grave difficoltà a seguito delle chiusure forzate del periodo pandemico, pertanto l’amministrazione comunale in risposta alle richieste pervenute dalle associazioni di categoria e a seguito di specifici incontri sul tema, ha ritenuto opportuno agevolare gli operatori commerciali della somministrazione consentendo fino al 31 dicembre l’occupazione di ulteriori spazi pubblici gratuitamente.

«Abbiamo ascoltato le associazioni di categoria e abbiamo chiaramente deciso di continuare le agevolazioni al commercio con la gratuità di occupazione del suolo pubblico – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – lo stato di emergenza si è concluso ma allo stesso tempo non possiamo certo pensare che tutte le conseguenze economiche della pandemia non siano mai esistite: l’amministrazione è al fianco di chi lavora».

«Andiamo avanti sulla linea della sicurezza e di maggiori spazi per evitare sovraffollamenti – dichiara l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi – e soprattutto per aiutare gli operatori commerciali della somministrazione in questa fase difficile di ripresa».

Le attività in questione dovranno limitarsi dunque a inviare una richieste collegandosi al portale apposito e senza ulteriore autorizzazione, potranno procedere all’occupazione del suolo a condizione che vengano rispettate in primis le norme sul distanziamento sociale e successivamente che l’occupazione non dovrà interessare sedi stradali, aree di parcheggio (salvo specifica deroga da accordare esclusivamente nelle aree periferiche), dovrà essere garantito sempre l’ingresso ai portoni dei palazzi e garantito il passaggio ai pedoni.

Inoltre le strutture che saranno installate dovranno comunque poter essere rimosse in breve tempo per consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. La possibilità di occupare suolo pubblico in esenzione al canone di occupazione resta subordinata al rinnovo dell’autorizzazione del dehor già installato negli anni precedente, ma viste le difficoltà economiche degli operatori e l’introduzione del canone unico patrimoniale che ha determinato nuove regole di rilascio/rinnovo dehors, la sussistenza di morosità pregresse non sarà di pregiudizio, per l’anno in corso, al rinnovo dell’autorizzazione del dehors già installato per l’anno 2022.