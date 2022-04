Novità in arrivo per gli abbonamenti settimanali di Amt. Per agevolare e invogliare le persone a muoversi con i mezzi pubblici, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, l’azienda genovese di trasporto pubblico propone una doppia promozione. Da domani fino al 31 maggio l’abbonamento settimanale urbano si potrà acquistare al prezzo scontato di 12 euro anziché 17 euro e quello provinciale a 15 euro anziché 22 euro. L’iniziativa è valida sia per gli abbonamenti acquistati online sia per quelli acquistati in biglietteria.

«Siamo certi che questo prezzo vantaggioso stimolerà tante persone a provare il nostro servizio e siamo ugualmente certi che molti di loro rimarranno fedeli al trasporto pubblico» dichiara Marco Beltrami, presidente di Amt.

Per semplificare le possibilità di acquisto, sempre da domani anche il settimanale provinciale si potrà acquistare comodamente online dal sito www.amt.genova.it. Per il primo acquisto online dell’abbonamento si dovrà accedere alla sezione Tariffe provinciali/abbonamenti servizio provinciale, e quindi cliccare sul bottone “CityPass + Settimanale”.

L’abbonamento settimanale fatto online, sia urbano sia provinciale, consente di utilizzare i servizi di trasporto per 7 giorni a partire dalla data di decorrenza.

La doppia promozione proposta da Amt è supportata da una campagna di comunicazione che si articola in due soggetti “Teniamo Botta” e “Fai il pieno”. I messaggi vogliono evidenziare l’obiettivo della promozione: agevolare i clienti, in un momento economicamente difficile, a muoversi con il trasporto pubblico risparmiando.