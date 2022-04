Al rientro dalle vacanze pasquali gli studenti delle scuole medie di Sarzana troveranno rinnovata la tensostruttura di via Paradiso, grazie a un investimento complessivo di circa 320 mila euro, pronta per essere utilizzata per l’attività sportiva.

Sita nell’area retro-stadio, l’ex-tensostruttura della Poggi-Carducci è stata infatti oggetto di una serie di interventi interni ed esterni che, di fatto, l’hanno resta una struttura fissa e parte integrante della Cittadella dello Sport nel quartiere di Bradia e che, come detto, dalla prossima settimana sarà adibita a palestra scolastica al servizio degli studenti oggi ospitati nella tensostruttura “Bologna” a essa adiacente. Infatti dall’ufficio tecnico fanno sapere che l’opera è stata collaudata e che è terminata anche la serie di interventi complementari, compresi i lavori di regimazione delle acque meteoriche con la realizzazione di una tubazione interrata di collegamento dei pluviali e la messa in posa di sei caditoie di raccolta della acque superficiali che convogliano nel canale esistente, oltre alla sistemazione del terreno circostante mediante compattamento, livellatura e stesura di uno strato di ghiaia per la formazione di percorsi sicuri e senza barriere architettoniche.

Concluse anche le operazioni di allaccio delle utenze. Con i suoi 750 metri quadrati, una volta realizzato il nuovo polo scolastico sarzanese Poggi-Carducci, a sua volta dotato di impianto sportivo, sarà a disposizione del territorio e delle varie discipline sportive, come la pallavolo, il pattinaggio, il tiro con l’arco, il calcetto o il basket eccetera, che, grazie alla nuova pavimentazione pensata e realizzata a norma e in funzione di futuri utilizzi, potranno trovare una nuovo spazio adeguato e funzionale.

«Non uno semplice spostamento ma una vera e propria struttura sportiva nel quartiere di Bradia – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi – un investimento importante che guarda ad ampliare le strutture della nostra Cittadella dello sport. Proseguono intanto i lavori sia della nuova scuola Poggi-Carducci che avrà una sua palestra dedicata, sia gli iter amministrativi per la realizzazione della nuova rete infrastrutturale della Bradia per rendere sempre più accessibili le nostre aree sportive».

«Un ringraziamento particolare al Sarzana Volley che, in tutti questi mesi, ha messo a disposizione degli alunni la tensostruttura Bologna – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – un esempio di perfetta sinergia, fatta di spirito di collaborazione e reciproca fiducia nell’attuazione paziente e costante di pianificazioni concrete e propositive. Avanti così, lo sport sarzanese, con le sue eccellenze lo merita».