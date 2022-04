Prosegue il progetto di transizione digitale del Comune di Santa Margherita Ligure. È online da ieri il nuovo sito internet dell’ente. Il nuovo strumento, aggiornato nei contenuti, risponde alle nuove disposizioni normative e regolamenti imposti da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) a tutti gli enti pubblici, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità dei siti istituzionali e gli aspetti che riguardano la sicurezza informatica.

Il sito internet – realizzato a cura dei servizi informatici – è stato predisposto per facilitare e incentivare la fruizione online dei servizi rivolti ai cittadini.

La novità più significativa, portata dal cambio di tecnologia, è l’inserimento del Comune di Santa Margherita Ligure nell’app Municipium, l’app ufficiale per amministrazioni aperte ai cittadini: un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali interattivi. L’unica completa, combinata al sito comunale.

La app può essere scaricata gratuitamente da Apple Store oppure da Google Play Store: ogni cittadino munito di smartphone o di un tablet – sia con sistema operativo ios che con Android – potrà scaricare l’applicazione ed iniziare la sua esperienza digitale, rimanendo sempre aggiornato sugli eventi, le news e la raccolta differenziata del Comune di Santa Margherita Ligure.

«Gran parte di ciò che veniva fatto di persona, ora è fruibile anche online − spiega il sindaco Paolo Donadoni − cambiano i tempi, le abitudini e un Comune deve saper rispondere alle reali esigenze dei cittadini. Il progetto di digitalizzazione è un percorso che, per definizione, non ha un “arrivo”, ma è un costante aggiornamento e adeguamento delle modalità di lavoro del personale e dei servizi offerti secondo un funzionale adeguamento tecnologico. Santa Margherita Ligure ha intrapreso questo percorso con convinzione e perseveranza. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, in particolare l’ufficio informatica e il dott. Russo».