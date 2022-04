Pubblicato sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure il bando per l’erogazione di contributi per il sostegno alle locazioni. Le domande, scaricabili dal sito o disponibili in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure (orario dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12) dovranno essere presentate, debitamente compilate e complete dei relativi allegati, dal giorno 1 aprile 2022 e sino alle 12 del 2 maggio 2022, con le modalità previste sul bando.

Per i requisiti richiesti si rimanda alla disciplina contenuta nel Bando allegato, evidenziando che i richiedenti dovranno essere in possesso di un valore Isee del nucleo familiare non superiore a 16.700 euro, ovvero non superiore a 35.000 euro e in presenza di una perdita del proprio reddito Irpef rispetto all’anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell’emergenza Covid-19.

«L’emergenza pandemica è terminata – dichiara il vicesindaco Emanuele Cozzio con delega ai Servizi alla Persona – ma soltanto sulla carta. Anche nella nostra comunità si sentono ancora gli effetti di chi, in questi due anni, ha visto diminuire il proprio reddito. Grazie al contributo regionale, derivante da uno stanziamento ancora del 2021, siamo riusciti ad allineare la cifra a quella dell’anno scorso, 74.881 euro. Ringrazio gli Uffici comunali e Regione Liguria per il lavoro svolto».