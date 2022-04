Rina Consulting è la società italiana che ha ottenuto maggiori proposte finanziate dal programma Horizon 2020 nel tema energia in cui era partner o coordinatrice. Sono ben 35. La seconda, Engineering ingegneria informatica, ne ha 15. In classifica anche un’altra azienda che ha a che fare con la Liguria: Iren Energia, con 6 progetti.

Sono i dati emersi in occasione del convegno pubblico “Ricerca e innovazione tecnologica nella transizione energetica: quali prospettive per l’Italia?” organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia, è stato presentato lo studio realizzato da I-Com, Gse e Apre dal titolo “L’impatto della partecipazione al programma Horizon 2020 sulle imprese italiane: un’analisi per il settore energia“.

Fiore all’occhiello della ricerca e innovazione in Europa, Horizon 2020 mette a disposizione un totale di 78 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 per implementare progetti scientifici e tecnologici ad alto impatto e azioni di innovazione in diversi campi di ricerca strategici. Si tratta di un programma altamente competitivo che richiede la costituzione di un consorzio transnazionale di almeno tre enti indipendenti di tre diversi Stati membri, con la possibilità di coinvolgere imprese, istituti di ricerca pubblici e privati ​​e università, organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile che si occupano di ricerca e progetti di innovazione a diversi livelli di maturità (livello di preparazione tecnologica).

In totale Rina Consulting ha ricevuto oltre 20,6 milioni di contributi. Un primato non solo italiano, ma anche europeo.

L’azienda compare anche tra gli enti italiani che si sono distinti nel settore della geotermia, ottenendo un contributo: 794 mila euro.

Per quanto riguarda le Università italiane, quella di Genova è al quinto posto, insieme alla Sapiena e all’Università di Torino, per proposte finanziate sul tema energia: 6. Ha ricevuto poco più di due milioni.