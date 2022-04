La Regione Liguria stanzia 250 mila euro per il bocciodromo di Savona. La delibera approvata dalla giunta regionale sugli investimenti del Fondo Strategico riguarda anche una serie di interventi sull’impiantistica sportiva. Sul capitolo sono stati previsti finanziamenti per un totale di 2 milioni e 200mila euro, per 8 progetti su tutto il territorio ligure.

Nel savonese a beneficiare dello stanziamento sarà il bocciodromo comunale di via Famagosta a Savona, attraverso un finanziamento che coprirà l’80% del costo dei lavori, fortemente voluto e sollecitato dal presidente dell’associazione sportiva Alessandro Gugliotta e dalla Federazione italiana bocce.

L’opera prevede la copertura di una porzione dei campi da bocce all’aperto, per dare finalmente la possibilità di utilizzare la struttura anche durante la stagione invernale.