La Strada provinciale 333, da lunedì 4 aprile, sulla corsia di valle, a Recco sarà interessata a lavori di posa della nuova condotta fognaria, con rifacimento del sifone, alla confluenza del rio Valle della Ne col torrente Recco, dove gli interventi si concentreranno. La data di apertura del cantiere è stata decisa e programmata da Iren e successivamente comunicata al Comune di Recco.

«I lavori – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – si rendono necessari per migliorare la funzionalità della condotta fognaria e adattarla alle necessità e alla sicurezza del territorio purtroppo siamo stati costretti a istituire il senso unico alternato sulla provinciale per Uscio, regolato da semafori, a motivo delle strette dimensioni della strada, che non consentono altre soluzioni. La scelta di avviare i lavori nella prima settimana di aprile è dei tecnici Iren, che hanno indicato questa stagione come la più idonea all’intervento, con poca acqua nel torrente per permettere le attività nel suo alveo. Il Comune, peraltro, aveva fornito indicazioni precise sulla tempistica anche per non impattare sulla città in primavera e in estate, soprattutto per evitare i disagi a cittadini e turisti in piena stagione balneare. È stato anche ritenuto inattuabile il ripristino della viabilità durante il week-end, per l’impossibilità di spostare i mezzi utilizzati per l’intervento. Il comando di polizia municipale nella prima settimana dei lavori monitorerà costantemente i semafori installati, con la presenza di quattro agenti per turno, per valutare i flussi di traffico nell’arco della giornata, soprattutto nelle ore di punta, e quindi calibrare i tempi dell’impianto sugli orari di maggiore affluenza dei veicoli».

I semafori saranno collocati in via dei Giustiniani e in via della Ne (altezza dell’intersezione con la Sp 333) mentre sarà riprogrammato l’impianto semaforico in piazzale 2 Giugno, fino al termine dei lavori – previsti in 90 giorni lavorativi, compresi i giorni festivi.