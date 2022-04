La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di riqualificazione della scuola media Giustiniani di via Frantini.

Il progetto, il cui investimento complessivo è pari a 500 mila euro, prevede la riorganizzazione complessiva dell’impianto elettrico, il rinnovo della rete di trasmissione dati e la realizzazione di un nuovo impianto di rilevazione incendi.

«L’opera, che riveste una particolare importanza, è finanziata grazie ad un bando del Ministero dell’Interno relativo ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – dichiara l’assessore ai lavori pubblici di Rapallo Filippo Lasinio – Rivolgo un doveroso ringraziamento per la preziosa collaborazione al consigliere alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo, al dirigente dell’istituto Giacomo Daneri e agli uffici comunali per la capacità di intercettare i contributi messi a disposizione da enti statali».