Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea torna sabato 23 e domenica 24 aprile nel cuore del centro storico di Taggia.

Protagonisti i prodotti tipici del territorio con vendita, degustazioni, incontri a tema e un vero e proprio racconto per promuovere e valorizzare la cucina e l’enogastronomia locale. Un modo anche per promuovere la terra e i luoghi di provenienza di queste vere eccellenze culinarie: le valli Argentina e Arma con i loro borghi, la loro tradizione, cultura e storia.

Ospite d’eccellenza di questa edizione 2022 lo chef Simone Rugiati, celebre per i suoi famosi piatti, i suoi libri, e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi.

Meditaggiasca sarà ancora una volta una grande piazza ambientata in un centro storico straordinario che ospiterà produttori, gli chef del territorio con le antiche ricette, ma anche profumi e colori dell’entroterra. L’organizzazione è firmata dal Comune di Taggia, assessorato al Commercio, e dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio di Anci e Borghi più Belli d’Italia.

A coordinare l’evento Matteo Calabrese di “Eventi&Momenti” incaricato dal Comune di Taggia e seguito in prima persona dalla Consigliera Chiara Cerri (delegata a fiere e mercati).

Dalle 10 alle 19, nei due giorni di manifestazione, via Soleri accoglierà gli stand espositivi dei prodotti tipici e agroalimentari delle aziende del territorio della Valle Argentina-Armea; la tensostruttura di piazza Cavour sarà il riferimento per conferenze, approfondimenti, show cooking, presentazione dei piatti tradizionali. Spazio anche all’animazione con Gianni Rossi che terrà il filo delle due giornate presentando gli eventi in piazza Cavour.