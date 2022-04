Martedì 12 e mercoledì 13 aprile open day dedicati a barche e navi da diporto alla Marina Genova: visite a bordo di yacht e superyacht da 25 a 60 metri e oltre, in vendita e in charter, incontri e conferenze dedicate ai più attuali temi del settore, lungo il filo conduttore della innovazione per la sostenibilità.

Marina Genova – the SuperYacht Marina Village organizza la seconda edizione di Sea You – Yacht Sales & Charter Days, evento dedicato alla grande nautica da diporto nazionale e internazionale. Il format permetterà a broker, armatori e potenziali clienti di partecipare a un vero e proprio “Boat Show”, dedicato alla vendita e al charter di yacht e superyacht dai 25 ai 60 metri e oltre.

«Dopo il successo della prima edizione del 2019 e la forzata parentesi della pandemia, Sea You – Yacht Sales & Charter Days si ripropone come un vero e proprio Boat Show, molto flessibile ed estremamente poco costoso, in grado di venire incontro alle esigenze del settore che, in questi difficili momenti di tensioni sanitarie e geopolitiche, ha bisogno di creare occasioni di incontro tra la domanda e l’offerta, sempre più frequenti e prossime ai momenti della fruizione finale di prodotti e servizi nautici − commenta Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova − quest’anno poi, in cui il nostro Marina festeggia i suoi primi 15 anni di attività, vogliamo rendere disponibile una visione “adulta” di temi recentemente così abusati come “sostenibilità e difesa dell’ambiente”. Ai nostri numerosi ospiti, professionisti della grande nautica, offriremo un articolato momento di riflessione sulle recenti esperienze che stanno concretamente mirando alla salvaguardia dell’ambiente attraverso percorsi innovativi di prodotto e di processo».

A corollario delle attività che riguarderanno le imbarcazioni in vendita e in charter, si svolgeranno i Sea You Talks, programma di brevi conferenze a tema con la partecipazione di opinion leader internazionali, che sarà occasione di networking e aggiornamento su temi di grande attualità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla salvaguardia dei nostri mari attraverso l’innovazione.

Sea You – Yacht Sales & Charter Days è organizzato da Marina Genova-Marina resort in collaborazione con: Eazy Bunker, Eazy Green, Eazy Yachting, San Giorgio Yachting, Soloportofino, Abox, Balbi nautica, Caim Sea, Cantieri navali di Sestri, DYT, Garmin, H&H, NYA, Vampa, Akademia, Grondona, MB Rent, Odac, Sopravento, Italian Yacht Masters, Rina, Blu-Trend, Camper & Nicholsons, Equinoxe, Mortola, Floating Life, Forzatre, Fraser, Eastwind, Ocean Indipendence, Denison, SuperYacht Times e Superyacht24.

Per informazioni sul programma clicca qui.