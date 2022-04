La stagione diportistica 2022 riprende per Marina di Varazze con nuovi programmi e una struttura rinnovata.

«Le previsioni positive per la stagione nautica 2021 sono state confermate − dichiara Giorgio Casareto, amministratore delegato e direttore generale di Marina di Varazze − dopo un vero e proprio boom di transiti registrati nel 2020, con un +25% rispetto al periodo precedente la pandemia, nel 2021 il maggiore incremento ha riguardato gli ormeggi stanziali. La crescita ha riguardato un po’ tutti i segmenti, ma è stata particolarmente rilevante in percentuale per quanto riguarda le imbarcazioni entro i 10 metri e in valore per yacht di dimensioni superiori ai 15 metri. I transiti si mantengono comunque stabili, risultato che consideriamo un notevole successo date le limitazioni negli spostamenti, anche a livello internazionale, ancora in vigore nel corso dell’estate 2021.

«Per le barche superiori ai 15 metri − sottolinea Rachele Limosani, responsabile commerciale e marketing − in Marina di Varazze si è verificato quanto già previsto l’anno scorso, ovvero un consistente aumento di presenze che ha portato alla quasi saturazione dei posti disponibili, mentre per le classi intermedie, intorno agli 11-15 metri, la crescita è più contenuta e abbiamo al momento spazio disponibile. Dal punto di vista commerciale siamo in grado di continuare a proporre opzioni vantaggiose per queste tipologie».

Lo scorso anno Marina di Varazze ha colto l’occasione per portare a termine gli importanti lavori straordinari previsti dal progetto iniziale e mirati, dopo quasi quindici anni dalla sua costruzione, a riportare al loro originale splendore i materiali e quindi l’estetica delle strutture residenziali, realizzate con ampio impiego di legno iroko per una superficie complessiva di circa 17 mila mq di fabbricati. Sono stati poi rinnovati gli impalcati dei pontili e la strada di sottoflutto. Anche dal punto di vista dei servizi per i diportisti, le migliorie sono state rilevanti: nuove isole ecologiche più comode e accessibili sono state aggiunte ai punti di raccolta già esistenti, la rete wi-fi è stata potenziata così come le webcam accessibili tramite apposita App. Il servizio di videosorveglianza, da sempre fiore all’occhiello del Marina, è stato ulteriormente potenziato, partendo da un’esigenza che si è resa necessaria proprio a partire dal periodo di lockdown in cui gli armatori non hanno potuto spostarsi dalla propria abitazione per accedere alle proprie barche.

Gli Yachting Special Days e l’apertura di nuovi concessionari

Open days, giornate di test, prove e visite private che i più prestigiosi marchi del mondo nautico organizzano ormai da diversi anni usufruendo di ampi spazi e di tutti i servizi necessari in una location sicura, comoda e attraente fanno parte oggi di un vero e proprio programma ‘Yachting Special Days’. Operatori e dealer dei principali brand hanno poi ampliato la loro presenza in Marina con apertura di sedi e uffici, confermandone così il ruolo di consolidato punto di riferimento nel Nord Tirreno per gli appassionati di nautica che intendono acquistare e usufruire della massima scelta e assistenza. Tra i nuovi nomi oggi presenti: Scanner, Settemari Yacht con Beneteau e Bellini Nautica con Cranchi.

La stagione degli eventi riprende con Marina di Varazze Classic Cars 2022

La stagione estiva riprende con gli eventi aperti al pubblico. Primo appuntamento, l’ormai tradizionale concorso di Eleganza di Auto d’Epoca “Marina di Varazze Classic Cars 2022” in programma il 4 e 5 giugno prossimi, organizzato da Marina di Varazze in collaborazione con il Club Ruote d’epoca Riviera dei Fiori di Albenga e ufficialmente inserito nel calendario Asi. Dopo il successo ottenuto nel 2021, con un ‘tutto esaurito’ fin dai primi giorni di apertura delle registrazioni, nonostante le limitazioni che il format ha dovuto subire a causa delle misure anti-Covid, il programma della quarta edizione prevede coinvolgenti iniziative collaterali che permetteranno ai partecipanti di vivere appieno lo spirito della Marina. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul sito fino al 31 maggio.

Gli eventi riprendono con il progetto 44° Sport | Events | Life

“Il progetto 44° Sport | Events | Life è il ‘contenitore di attività’ che ci accompagna toccando ogni aspetto della vita in Marina” spiega Simona Pilotto, comunicazione ed eventi di Marina di Varazze “per soddisfare differenti stili e modi di concepire il relax e il tempo libero. Lo SPORT con regate, corsi di vela ed eventi wellness in banchina. Events con Classic Cars 2021, gli Yachting Special Days, la ripresa del programma di concerti e spettacoli quando sarà possibile, e le iniziative ‘Artigiani in Marina’. Life con tutto ciò che i protagonisti della nostra ricca Food & Shopping Gallery propongono quotidianamente e fino a sera ad armatori, residenti e turisti”. Il logo del Progetto 44°, lo ricordiamo, è la latitudine che definisce la posizione geografica di Marina di Varazze.

La struttura di Marina di Varazze è completata da Lusben Varazze, realtà cantieristica sviluppatasi nell’area degli ex cantieri Baglietto, operante nell’ambito del refit & repair dal 2016 ed entrata a far parte del network Lusben nel 2019.

La direzione strategica di sviluppo di Marina di Varazze si estende oggi anche a livello internazionale con Marina di Valletta, una moderna struttura dotata di oltre 250 posti barca dai 10 ai 50 metri e dei servizi più all’avanguardia, a soli 10 minuti dall’aeroporto e vicina al centro della città.