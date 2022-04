Bestfly espande la sua flotta di elicotteri di Leonardo per trasporto offshore in Angola con l’ordine per un AW139 la cui consegna è prevista nel terzo trimestre del 2022. Questo elicottero si aggiunge a due AW139 precedentemente acquisiti in leasing e a quattro AW169 ordinati alla fine del 2021 e che hanno fatto di Bestfly il primo operatore africano a introdurre quest’ultimo modello sul mercato regionale.

Questo nuovo contratto per un AW139 apre la strada a una possibile ulteriore crescita sostenibile della flotta elicotteristica di Bestfly nell’area. Tale flotta sarà composta così da sette elicotteri di Leonardo entro la fine del 2022, parte di una flotta complessiva di 30 aeromobili.

Gli elicotteri AW139 e AW169 di Bestfly svolgeranno missioni di trasporto passeggeri e materiali a supporto dell’industria energetica, mineraria e del turismo in Angola.

Bestfly è una società dell’Angola che opera in campo aeronautico, nata nel novembre 2009. e diventata l’azienda leader nel settore della business aviation in Angola.