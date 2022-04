In previsione delle vacanze pasquali e del ponte del 25 aprile i musei civici della Spezia resteranno eccezionalmente aperti anche il lunedì, il 18 aprile e appunto lunedì 25, offrendo l’occasione, a turisti e residenti, di visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso.

Questi gli orari di apertura dei singoli musei e gli eventi espositivi in corso.

– Museo Civico “Amedeo Lia”, via Prione 234

Orario di apertura 10/18

Mostra in corso: La Madonna Lia. Gli allievi di Leonardo a Milano

– CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1

Orario di apertura 11/18

Mostre in corso:Paolo Mottura. Pinocchio, Carême e altre storie Eleonora Roaro. FIAT 633NM

– Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo

Orario di apertura 9.30-12.30 / 14-17

Mostra in corso: L’età di Goethe in silhouettes (visitabile fino al 18 aprile)

– Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156

Orario di apertura 10-12.30 e 16-19

Mostra in corso: FOSSILIA. Mostra paleontologica dedicata al grande scienziato spezzino Giovanni Capellini nel centenario della sua scomparsa

– Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234

Orario di apertura 10/18

Mostra in corso: Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento. Mostra permanente alla Palazzina delle Arti.