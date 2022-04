L’attuazione del progetto Mit (Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed estensione di linee esistenti per il potenziamento del servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) vede finalmente la luce.

Come annunciato nei mesi scorsi dal sindaco Pierluigi Peracchini, già a partire dai primi giorni di maggio verranno consegnati ad Atc i primi 2 filobus. Da quel momento in poi entro l’autunno l’intera fornitura, per un totale di 19 filobus, di cui 5 da 18 mt, sarà completata.

La consegna dei mezzi determinerà anche la reintroduzione del servizio navetta veloce da e per i parcheggi di interscambio, momentaneamente sostituito, anche per ragioni legate al covid e al diminuire degli spostamenti, dal raddoppio della linea 1 a servizio appunto dei parcheggi scambiatori.

«L’arrivo e la messa in servizio dei filobus – commenta l’assessore al Tpl Khristopher Casati -rappresenta una vera e propria rivoluzione nel trasporto cittadino. Mai Spezia ha avuto una flotta circolante così imponente di mezzi filoviari. Questi verranno impegnati sulle principali linee urbane e sul servizio navetta e determineranno, insieme all’utilizzo dei nuovi autobus a metano, la vera svolta green del trasporto pubblico locale».