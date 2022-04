Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione di 20 alloggi Erp di proprietà del Comune della Spezia, gestiti da Arte, l’Azienda territoriale regionale per l’edilizia, in via Lamarmora e parallelamente sono pronti a partire le opere per la riqualificazione e il recupero di un altro edificio comunale con 32 appartamenti in via Venezia a cui si sommano le riqualificazioni recentemente ultimate di ulteriori 2 edifici con 32 alloggi in via Corridoni e in via Gramsci.

I lavori hanno richiesto un investimento di 3,3 milioni di euro, stanziati dalla Regione Liguria.

Gli interventi realizzati negli immobili di via Lamarmora ai civici 1 e 3 hanno riguardato opere di efficientamento energetico e sismico, la sostituzione di infissi e calderine, isolamento delle coperture, rifacimento delle strutture lignee del tetto, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento impiantistico, rifacimento prospetti e sistemazioni esterne per un importo complessivo di 1.304.902 euro di cui 826mila stanziati da Regione Liguria.

A questi 20 alloggi si andranno ad aggiungere altri 32 immobili in via Venezia ai civici 17, 19, 21, 23 per un investimento complessivo di 1.347.200 euro interamente finanziati da Regione Liguria, 15 alloggi in via Corridoni al civico 1 (594mila euro) e 17 alloggi in via Gramsci (727.600 euro).

«Oggi presentiamo un ulteriore edificio totalmente riqualificato ed efficientato con 20 alloggi già ristrutturati e conclusi che si sommano ai due fabbricati recentemente ultimati che ospitano altri 32 alloggi Erp – spiegano in una nota congiunta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – a cui si andranno ad aggiungere a breve ulteriori 32 alloggi, i cui lavori di efficientamento sono già stati consegnati, realizzati al 90% con fondi regionali. Prosegue così il recupero di edifici e alloggi Erp che, come Regione Liguria, stiamo portando avanti su tutto il territorio dal 2015. Un impegno importante sulla qualità a dimostrazione della volontà di sfruttare al meglio il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale esistente. Oggi con la conclusione dei lavori e l’avvio di nuove opere di riqualificazione diamo una risposta significativa alle tante richieste provenienti dai cittadini meno abbienti».