La Sostanza del Colore: in Carige le opere di Maria Rosa Vendola in occasione di Euroflora

In occasione della prossima edizione di Euroflora, dal 23 aprile i fiori sono protagonisti anche in Banca Carige, partner della manifestazione, con un’esposizione di quadri e sculture di Maria Rosa Vendola. Le opere, una quarantina in tutto, saranno in mostra nelle sedi di via Cassa di Risparmio, 15 e di via Pisa, 58.

“La Sostanza del Colore. Suggestioni floreali di Maria Rosa Vendola” raccoglie dipinti e sculture della poliedrica artista genovese che passa da una pittura vivace, intensa e materica, intrisa di colore, di luce e di gioia a un’originale forma di scultura che prende forma dal materiale plastico incandescente, il methacrylato-optix, lavorato grazie alla disponibilità di uno stabilimento industriale. In questa fucina Vendola, nel brevissimo tempo in cui la materia si raffredda e solidifica, forgia d’impulso forme leggere, trasparenti e luminose donando a un materiale semplice un’inattesa preziosità fatta di grazia e di luce.

In calendario un intenso programma di aperture al pubblico, con visite gratuite da prenotare su Happyticket. Le aperture speciali dell’ultimo piano della sede di via Cassa di Risparmio si svolgeranno i sabati 23, 30 aprile e 7 maggio dalle 14 alle 19 e il weekend dei Rolli Days, il 14 e 15 maggio, dalle 10 alle 19. La sede Carige Private, una suggestiva villa liberty in Albaro, in via Pisa, sarà aperta al pubblico i mercoledì 27 aprile e 4 maggio dalle 16,30 e alle 18.

All’allestimento dell’esposizione hanno collaborato anche gli studenti dell’istituto superiore agrario Bernardo Marsano: proprio in queste occasioni i ragazzi realizzeranno anche alcune composizioni floreali per il pubblico in visita.