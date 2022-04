Pubblicato oggi il bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il Sostegno alle Locazioni anno 2022.

«Per il terzo anno consecutivo – spiega l’assessore al Bilancio e Politiche della casa Pietro Piciocchi – emaniamo un bando per andare incontro a quelle situazioni di disagio economico, esploso durante l’emergenza pandemica, e di morosità incolpevole. Siamo a fianco delle famiglie soprattutto su un tema così importante come l’abitare, su cui stiamo lavorando anche sul fronte dell’offerta dell’edilizia residenziale pubblica con manutenzioni ordinarie e straordinarie, facendo ricorso a tutti gli strumenti finanziari a disposizione, come il superbonus. Il Comune in questi anni ha attivato e continua ad attivare ogni forma di sostegno erogando contributi importanti per contrastare le emergenze abitative e aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto».

Il bando per l’erogazione dei contributi di sostegno alle locazioni è finanziato dai fondi stanziati dallo Stato per l’anno 2021 che la Regione Liguria ha ripartito ai Comuni. Al Comune di Genova sono stati destinati circa 2 milioni di euro.

Possono partecipare al bando i titolari di un contratto di locazione a uso abitazione prima casa (che non deve essere stato stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado), regolarmente registrato entro l’anno in corso (prima registrazione o rinnovo della stessa) e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il bando e il modulo di partecipazione potranno essere scaricati dal sito web del Comune di Genova (www.smart.comune.genova.it) dal 19 aprile 2022 o ritirati direttamente nell’atrio del Matitone lato levante via di Francia 1.

Le domande potranno essere presentate fino al 3 giugno 2022 secondo queste modalità:

1) a mezzo di raccomandata A.R. (farà fede la data del timbro postale).

2) in busta chiusa direttamente:

all’Archivio Protocollo Generale in via Di Francia 1 (presso Auditorium) con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 08,30-12,30.

3) tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica comunegenova@postemailcertificata.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda contributo affitto a nome di (indicare l’intestatario della domanda)”, farà fede la data di invio della PEC. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere un’email a: contributicasa@comune.genova.it