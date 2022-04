Il poké firmato Pokéria by NIMA a Genova raddoppia: apre nel capoluogo ligure il secondo store del marchio dedicato all’hawaiian soul food.

Al ristorante Pokeria by Nima di via Fieschi se ne aggiunge un altro nel quartiere di San Fruttuoso, pronto ad accogliere in maniera informale e divertente tutti gli amanti del buon cibo e della cucina firmata Nima.

Il nuovo indirizzo da segnare in agenda è via Pertusio 8, all’interno del Mercato di corso Sardegna: qui sarà inaugurato il nuovo spazio a partire da giovedì 14 aprile.

In tutta Italia il brand è oggi presente sul mercato con 27 ristoranti, aperti dal 2018 ad oggi.

Pokéria by NIMA è parte di GOODEAT Group – un’azienda solida e innovativa nel settore della ristorazione di cui fa parte anche il brand NIMA Sushi, che ha raggiunto accordi con le migliori società di delivery sul territorio, diventando già il ristorante più ordinato nelle città di Milano e Firenze.