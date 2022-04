La pagina Facebook del Galata Museo del Mare di Genova, tra marzo e aprile 2022, è prima in Italia per numero di interazioni sulla pagina (organico e campagne sponsorizzate) rispetto a tutti i Musei d’Italia. È quanto risulta dalla classifica stilata dal social di riferimento.

In Liguria il Galata Museo del Mare è al terzo posto per numero di follower dopo l’Acquario di Genova e Palazzo Ducale, ma primo per numero di interazioni con gli utenti. Un dato che rende il più grande museo marittimo del Mediterraneo, ancora più interattivo e digitale grazie a una promozione dei contenuti ampliata e inclusiva.

Dall’1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 la pagina Fb del Museo è passata da circa 14 mila a 47 mila follower con oltre 50 mila interazioni settimanali. La community che segue il Museo del Mare sul social cresce in tutta Italia a ritmo costante, circa 170 utenti al giorno, grazie a una strategia digitale che mette al centro il visitatore, creando quindi contenuti altamente ingaggianti che permettono di comunicare 12 mila metri quadrati di esposizione permanente, 5 piani e 31 sale, 4300 oggetti originali, 2 ricostruzioni originali di un brigantino Goletta dell’800 e una Galea del 600, diverse ricostruzioni di ambienti, 1 sottomarino visitabile in acqua, 50 postazioni multimediali, mostre temporanee ed eventi dedicati al mondo del mare.

Altro dato interessante è la copertura della pagina stessa: gli utenti che hanno visualizzato uno dei contenuti della pagina Facebook del Galata sono passati da circa 108 mila al mese a circa 1.304.000 al mese in soli 6 mesi. I contenuti più apprezzati dal pubblico online del Museo, che proviene principalmente dalla Liguria (15%) ma anche dal Lazio (3%), Piemonte e Lombardia (2%), sono il sottomarino, l’Andrea Doria, la storia dell’emigrazione e le curiosità su Colombo.

Altro strumento apprezzato dal pubblico di riferimento è la newsletter quindicinale, il cui tasso di apertura è del 25% circa con click del 15% al sito web, che permette agli utenti per rimanere aggiornati su iniziative, mostre e curiosità da non perdere.

«Siamo estremamente felici di aver raggiunto questi risultati in pochi mesi – commenta Andrea Benedino, amministratore delegato di Aditus Culture, società che ne cura la promozione – che sottolineano l’apprezzamento da parte dell’utente del Galata Museo del Mare di Genova. Un Museo dai contenuti estremamente diversificati ed immersivi che possono interessare e raggiungere un pubblico molto vasto. Continueremo su questa strada di valorizzazione del Museo».

Il Galata Museo del Mare è di proprietà del Comune di Genova che lo amministra e ne cura la direzione artistica, scientifica e culturale. Fa parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni del Comune di Genova, insieme con la Commenda di Prè che presto ospiterà il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI), il Museo Navale di Pegli e il complesso monumentale della Lanterna di Genova.

A supporto dell’Istituzione è l’Associazione Promotori Musei del Mare ETS, i cui soci sono rappresentativi di oltre 80 aziende del settore marittimo e dello shipping.

Da ottobre 2021 il nuovo Concessionario dei servizi del Galata Museo è il RTI composto da CNS – Consorzio Nazionale Servizi e Aditus Srl.

La strategia di promozione e comunicazione è affidata a Aditus Culture srl, società di Torino, che si occupa di ticket, valorizzazione e promozione di diversi siti culturali in Italia attraverso la cura di mostre ed eventi, comunicazione e promozione sui canali digitali, organizzazione di visite guidate per studenti e visitatori, gestione del personale, gestione di bar e caffetterie dei siti stessi. E poi ancora gite turistiche nelle città d’arte e percorsi enogastronomici.

Il personale, i servizi educativi e l’attività didattica, attraverso la cooperativa Socioculturale, sono affidati al CNS, consorzio di cooperative, specializzato nella fornitura di servizi, con oltre 40 anni di storia. CNS è leader nell’offerta di servizi di Facility Management, Ecologia, Energia e Manutenzioni, Pulizie, Ristorazione, Logistica, Servizi Museali e altri servizi anche con la formula del Global Service. Da segnalare che il Consorzio CNS è stata inserito nella TOP 100 delle imprese più sostenibili italiane secondo Forbes, unica impresa cooperativa italiana ad avere vinto il premio Sustainability Award 2021.