Matteo Multari è il nuovo direttore della Fondazione Cif, ente di formazione professionale accreditato da Regione Liguria.

Genovese, classe 1980, dal 2020 direttore amministrativo della Fondazione Cif, Matteo Multari succede a Gabriella Androni, che ha maturato il diritto alla pensione. Sarà affiancato da Michela Ciacci, confermata nel ruolo di responsabile dei processi formativi.

«Raccolgo con orgoglio e impegno il testimone alla guida della Fondazione, che ha saputo diventare negli anni un centro di eccellenza e punto di riferimento importante per il territorio, i giovani e le aziende – commenta Matteo Multari – interpretare le nuove sfide della formazione e del lavoro, con spirito di innovazione e proattività, è il nostro obiettivo, nel segno della continuità con la nostra missione, volta alla piena realizzazione delle potenzialità dei nostri studenti, e con gli ottimi risultati raggiunti fino ad oggi, ben rappresentati dagli esiti occupazionali dei nostri corsi, tra l’85 e il 95% dei giovani che formiamo».

Ente di formazione accreditato da Regione Liguria e presente sul territorio nelle due sedi di Genova Borzoli e Chiavari, Fondazione Cif offre percorsi di formazione professionale e specializzazione per giovani e disoccupati, attività di aggiornamento e riqualificazione per lavoratori occupati, percorsi formativi per aziende e progetti di inclusione socio-lavorativa per le fasce deboli. Ogni anno vengono affiancati in media circa 400 studenti. Logistica, ristorazione, abbigliamento e moda, cultura e spettacolo, turismo, innovazione tecnologica e digitale sono i principali ambiti di intervento. La Fondazione Cif si avvale della collaborazione di circa 290 docenti: a un nucleo stabile di esperti si aggiunge infatti la sinergia con una rete di collaboratori, consulenti e professionisti altamente qualificati, con esperienza in ambito formativo e aziendale. La Fondazione Cif opera in stretta connessione con il tessuto produttivo del territorio: sono circa 150 le aziende coinvolte in docenze, stage ed esperienze lavorative.