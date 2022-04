Nei giorni 22, 23 e 24 aprile alla Spezia si svolgerà la tradizionale Fiera di San Giuseppe.

«Torna dopo due anni la Fiera di San Giuseppe dopo lo stop dovuta alla pandemia da Covid-19 – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – la cessazione dello stato di emergenza ha permesso di mantenere la promessa agli spezzini di riorganizzare la fiera appena possibile. La tradizione, l’identità e la storia della nostra Città passano anche attraverso la vivacità delle bancarelle a cui non abbiamo voluto rinunciare. Ci sarà anche la consueta notte bianca, sabato 23, dove abbiamo voluto dare un impulso anche ai locali del centro dando la possibilità di fare musica dal vivo senza però dj set per tutelare i residenti. Nella notte bianca tutti i musei civici saranno aperti e gratuiti, con le grandi mostre della scuola di Leonardo a Milano al Lia, Mottura al CAMeC, quella di Cappellini all’Etnografico solo per citarne alcune. La Fiera di San Giuseppe sarà evento propulsivo per l’economia della Città e ci accompagna idealmente nell’estate spezzina. Torniamo finalmente alla normalità, questo è il grande significato che vogliamo dare con la ripartenza della Fiera, ma anche inaugurare una stagione turistica che, stando ai numeri del weekend pasquale, si preannuncia già di grande successo: l’Amministrazione continuerà a promuovere eventi per incentivare commercio, socialità e cultura, con tutte le associazioni del territorio».

L’orario di apertura della fiera sarà dalle 8 alle 20 e sabato 23 il settore alimentare resterà aperto fino alle ore 22.

La Fiera di San Giuseppe, con i suoi quasi 600 banchi, è una delle più grandi a livello nazionale. I banchi presenti saranno circa 600 e saranno dislocati lungo un percorso di quasi 4 km per una superficie di circa 15 mila metri quadri, nel perimetro compreso tra Viale Mazzini, passeggiata Morin, via Don Minzoni, Via Chiodo, Via Persio, Viale Diaz, Via Cadorna, Piazza Europa, Piazza Bayreuth. In piazza Verdi troveranno ospitalità solo associazioni Onlus e lo stand dello Spezia Calcio.

Gli operatori fieristici provengono dal territorio comunale e provinciale ma la maggior parte provengono da fuori provincia (Sardegna, Emilia Romagna, Toscana, Umbria) e le categorie merceologiche sono: i banchi di porchetta, panini o formaggi e salumi; 6 dolciumi, frutta esotica e simili, abbigliamento; frutta esotica; casalinghi e articoli dimostrativi; ceramiche provenienti da zone tipiche di questa lavorazione e rivenditori ferro battuto.

Inoltre l’Amministrazione Comunale, per rendere ancora più festosa l’atmosfera, ha organizzato per le vie del centro momenti musicali a cura della banda musicale “G. Puccini”. In particolare venerdì 22 la banda terrà un concerto sul Palco della Musica ai giardini pubblici con inizio alle 17 e fino alle 18.

Sabato 23, giro musicale per il centro della città con partenza da Piazza Mentana (di fronte al Teatro Civico) dalle 17,30 alle 19.

Domenica 24 aprile altro giro musicale per le vie del centro dalle 16 alle 17,30. La Banda parteciperà poi alla fiaccolata per la resistenza a Migliarina seguendo il corteo fino al monumento ai Caduti al Parco della Maggiolina.

Di seguito l’ordinanza con tutti i provvedimenti viabilistici e sulla sosta relativi allo svolgimento della fiera.

Dalle ore 07:00 del 20/04/2022 alle ore 10,00 del 25/04/2022 hanno vigenza i seguenti provvedimenti:

1.1) DIVIETO DI FERMATA, eccetto veicoli degli operatori del commercio con posto assegnato: Via Diaz, ambo i lati

Viale Mazzini, tratto compreso tra via XX Settembre e Via Da Passano, ambo i lati; 2) Dalle ore 08:00 del 20/04/2022 alle ore 13,00 del 21/04/2022 hanno vigenza i seguenti provvedimenti.

2.1) DIVIETO DI TRANSITO

Viale Mazzini, tratto compreso tra via Micca e Via Da Passano; Via Diaz; dalle ore 07:00 del 21/04/2022 alle ore 10,00 del 25/04/2022 hanno vigenza i seguenti provvedimenti:

3.1) DIVIETO DI FERMATA, eccetto veicoli degli operatori del commercio con posto assegnato: Via Persio, nel tratto compreso tra Via Chiodo e Via Cappellini, ambo i lati; Largo Giordano Bruno, ambo i lati; Via Cadorna, ambo i lati; Via Da Passano, tratto compreso tra Via Chiodo e Via Mazzini, ambo i lati; Via Ceccardi Roccatagliata, ambo i lati; Via Manzoni, tratto compreso tra Via Chiodo e Via Mazzini, ambo i lati; Via Tommaseo, tratto compreso tra Via Chiodo e Via Mazzini, ambo i lati; Via D’Azeglio, tratto compreso tra Piazza Verdi e via Mazzini, ambo i lati; Via Micca, ambo i lati; Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Da Passano e Piazza Europa settore Arsenale M.M. ambo i lati; Viale Italia, area di parcheggio Banchina Revel, demarcata in corrispondenza dell’allineamento con via; Diaz, lato mare, ambo i lati.

Via Chiodo, nel tratto compreso tra Via Persio e Via Tommaseo; Piazza Bayreuth intera area di parcheggio; Via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra Via Veneto e Via Minzoni, ambo i lati; Piazza Europa, Settore Arsenale M.M., nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via V. Veneto, lato ambo i lati; Piazza Europa, Settore Migliarina, nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via V. Veneto, ambo i lati; Via V. Veneto, nel tratto compreso tra Piazza Europa settore Migliarina e Via Santorre di Santarosa.

3.2) DIVIETO DI FERMATA

Viale Italia, lato mare tratto compreso in corrispondenza dell’allineamento tra via Manzoni e Via D’Azeglio; Via Fazio, nel tratto compreso tra Via Tommaseo e Piazza C. Battisti, ambo i lati; Via Tommaseo, nel tratto compreso tra Piazza Verdi e Via Fazio ambo i lati; Via XX Settembre, nel tratto compreso tra Piazza Verdi e Viale Mazzini lato Arsenale M.M.; Via XX Settembre, nel tratto compreso tra Via V. Veneto e Via Minzoni lato monte; Molo Italia, nel tratto compreso tra Viale Italia e varco passeggiata Morin lato Arsenale M.M; Via dei Colli, nel tratto compreso tra Piazza Verdi e Via U. Bassi, ambo i lati

3.3) DIVIETO DI FERMATA ECCETTO BUS

Via XX Settembre, nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Viale Italia (Fermate bus atc)

Via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Campanella (Fermate bus navetta)

3.4) DIVIETO DI FERMATA ECCETTO RESIDENTI ZO NE “B – C – D ”

Piazza Chiodo, settore mare, ambo i lati Piazza Chiodo, settore centrale, ambo i lati Piazza Chiodo, settore monte, ambo i lati

3.5) DIVIETO DI FERMATA, eccetto veicoli di Pronto Soccorso e Pronto Intervento:

Viale Italia, stalli di parcheggio in corrispondenza della Banchina Revel, in fregio alla carreggiata stradale

(Croce Rossa Italiana) nel tratto compreso tra Via Diaz e metà parcheggio;

Via dei Colli, nel tratto compreso tra Via U. Bassi e Piazza Verdi, carreggiata lato monte lato Arsenale M.M. (118); Molo Italia, c/o entrata passeggiata Morin (118); Via Da Passano, nel tratto compreso tra Via Minzoni e Via Chiodo (Croce Gialla)

3.6) DIVIETO DI FERMATA, ECCETTO TAXI

Via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Santorre di Santarosa (escluso n. 5 stalli iniziali)

3.7) DIVIETO DI FERMATA eccetto cicli e motocicli

Via Cappellini, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio ambo i lati

Via Faà di Bruno, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio ambo i lati

Via Persio, nel tratto compreso tra Via Cappellini e Viale Italia, lato Arsenale M.M.

3.8) SOSTA CONSENTITA AI POSSESSORI DI CONTRASSEGNO UNICO DISABILI EUROPEO (CUDE)

Via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra Via Santorre di Santarosa e Piazza Europa settore Arsenale M.M.

Viale Italia, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio lato mare

Viale Italia, stalli di parcheggio in corrispondenza della Banchina Revel, in fregio alla carreggiata stradale nel tratto compreso tra metà parcheggio e fine parcheggio direzione Migliarina;

Viale Italia, controviale lato mare, nel tratto compreso tra Molo Italia e Via Campanella

3.9) DIVIETO DI FERMATA ECCETTO MEZZI ORGANI DI POLIZIA

Via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra Via Minzoni e Via XXIV Maggio, ambo i lati, Via Campanella, ambo i lati

3.10) DIVIETO DI FERMATA, eccetto veicoli afferenti NH Hotel:

Via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Santarosa (n. 5 stalli iniziali)

3.11) DIVIETO DI FERMATA, eccetto veicoli N.U.

Via Persio, nel tratto compreso tra Via Cappellini e Viale Italia lato Migliarina

3.12) DIVIETO DI FERMATA ECCETTO I BUS TURISTICI PER SALITA E DISCESA TEMPO MAX 10′ Viale Italia, nel tratto compreso tra Rotatoria Oriana e Via Persio lato mare

4) Dalle ore 13:00 del 21/04/2022 alle ore 10,00 del 25/04/2022 hanno vigenza i seguenti provvedimenti:

4.1) DIVIETO DI TRANSITO, eccetto veicoli degli operatori fieristici limitatamente al tempo necessario al raggiungimento dei posteggi loro assegnati e mezzi N.U.: Via Diaz, Viale Mazzini, Via Don Minzoni, Via Cadorna, Largo Giordano Bruno, Via Da Passano, Via Ceccardi Roccatagliata, Via Manzoni, tratto compreso tra via Chiodo e via Mazzini, Via Tommaseo, tratto compreso tra via Don Minzoni e Via Mazzini, Via D’Azeglio, tratto compreso tra via Don Minzoni e Via Mazzini, Via Micca, Viale Italia, lato mare, bretella di raccordo con Banchina Revel, Passeggiata Morin. Piazza Bayreuth Largo Fiorillo, Piazza Europa, settore Migliarina, nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via V. Veneto, Via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra Via V. Veneto e Via Minzoni.

4.2) SENSO UNICO

Via Conti, nel tratto compreso tra Via Rezasco e Via XXIV Maggio in direzione di quest’ultima

4.3) SENSO VIETATO

Via Conti, nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via Rezasco in direzione di quest’ultima

4.4) DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

Via Rezasco area d’intersezione Via Conti

Via Conti area d’intersezione Via XXIV Maggio

4.5) DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO Via XXIV Maggio area d’intersezione Via Conti

Via XXIV Maggio area d’intersezione Piazza Europa settore Migliarina

4.6) DIVIETO DI TRANSITO

Via Rezasco nel tratto compreso tra Via Conti e Piazza Europa settore Migliarina

5) Dalle ore 20:00 del 21/04/2022 alle ore 06,00 del 25/04/2022 hanno vigenza i seguenti provvedimenti:

5.1) DIVIETO DI TRANSITO, eccetto veicoli degli operatori del commercio con posto assegnato: PIAZZA Verdi carreggiata lato mare, tratto compreso tra via Tommaseo e Via XX Settembre

5.2) CORSIA BUS E TAXI

Viale Italia, semicarreggiata lato mare, corsia interna, nel tratto compreso tra Viale Amendola e Via

Campanella

5.3) CORSIA BUS TAXI E VEICOLI AVENTI ALTEZZE SUPERIORI A 2,50 m.

Viale Italia, semicarreggiata lato monte, corsia interna, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Persio

5.4) DIVIETO DI TRANSITO

Viale Italia, semicarreggiata lato monte, corsie centrale, nel tratto compreso tra Via Crispi e Via Campanella

Viale Italia, semicarreggiata lato monte, corsia interna, nel tratto compreso tra Via Campanella e Via XX Settembre

Viale Italia, semicarreggiata lato monte, corsia esterna, nel tratto compreso tra Via Persio e Via Malaspina

Viale Italia, semicarreggiata lato mare, corsia interna, nel tratto compreso tra Via Amendola e Via Persio

5.5) TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZE SUPERIORI A 2,50 m.

Viale Italia, semicarreggiata lato monte, corsia esterna, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via

Malaspina

5.6) DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO BUS, TAXI E MEZZI DI POLIZIA Via Campanella

Via XX Settembre, nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Viale Italia

5.7) DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO ECCETTO TAXI BUS E MEZZI DI POLIZIA

Viale Italia area d’intersezione Via Campanella direzione Arsenale M.M. – Migliarina

5.8) LIMITE MASSIMO DI VELO CITA’ 30 K M/H

Viale Italia, nel tratto compreso tra Via Crispi e Viale Amendola, in entrambi i sensi di marcia

Via Persio, nel tratto compreso tra Piazza C. Battisti e Via Chiodo

Via Chiodo, nel tratto compreso tra Via Persio e Viale Amendola

5.9) DIVIETO DI SORPASSO

Viale Italia, nel tratto compreso tra Via Crispi e Viale Amendola, in entrambi i sensi di marcia

5.10) STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Viale Italia direzione Migliarina – Arsenale M.M., nel tratto compreso tra Via Persio e Via Malaspina

5.11) STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Viale Italia direzione Migliarina – Arsenale M.M., nel tratto compreso tra Via Crispi e Via XX Settembre

Viale Italia direzione Arsenale M.M – Migliarina, nel tratto compreso tra Viale Amendola e Via Persio

5.12) ABROGAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

VIALE ITALIA, PROSSIMITA’ VIA MICCA.

6) Dalle ore 20:00 del 21/04/2022 alle ore 10,00 del 25/04/2022 hanno vigenza i seguenti provvedimenti:

6.1) DIVIETO DI TRANSITO, eccetto veicoli degli operatori fieristici, veicoli di Pronto Soccorso

Pronto Intervento.

Piazza Verdi, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Dei Colli

6.2) SENSO UNICO

Piazza Verdi, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra Via Tommaseo e Via Dei Colli in direzione

di quest’ultima

6.3) SENSO VIETATO

Piazza Verdi, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra Via Dei Colli e Via Tommaseo in direzione

di quest’ultima

6.4) DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA

Piazza Verdi carreggiata lato monte con direzione Arsenale M.M. – Migliarina area d’intersezione Via

Dei Colli

Via Tommaseo area d’intersezione Piazza Verdi

6.5) DIVIETO DI TRANSITO, eccetto veicoli degli operatori del commercio con posto assegnato, veicoli di Pronto Soccorso e Pronto Intervento

Via Chiodo, nel tratto compreso tra Via Persio e Via Tommaseo

Via Persio, nel tratto compreso tra Via Chiodo e Via Cappellini

Via Cappellini, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio

Via Faà di Bruno, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio

Piazza Europa settore Arsenale M.M. nel tratto compreso tra Via V. Veneto e Via Minzoni

Piazza Verdi, carreggiata lato mare, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Tommaseo

6.6) SENSO UNICO

Via Chiodo, nel tratto compreso tra Via Persio e Via Malaspina in direzione di quest’ultima

Piazza Chiodo entrata parcheggio lato monte, nel tratto compreso tra Via Chiodo e Via Carpenino in

direzione di quest’ultima

Piazza Chiodo uscita parcheggio lato mare, nel tratto compreso tra Via Faà di Bruno e Via Chiodo in

direzione di quest’ultima

6.7) SENSO VIETATO

Via Chiodo, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio in direzione di quest’ultima

Piazza Chiodo entrata parcheggio lato monte, nel tratto compreso tra Via Carpenino e Via Chiodo in

direzione di quest’ultima piazza Chiodo uscita parcheggio lato mare, nel tratto compreso tra Via Chiodo e Via Faà di Bruno in direzione di quest’ultima

6.8) DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA

Via Persio, area d’intersezione Via Chiodo

6.9) DIREZIONI CONSENTITE DRITTO SINISTRA

Via Malaspina area d’intersezione Via Chiodo

Viale Italia area d’intersezione Via Campanella direzione Migliarina-Arsenale M.M.

6.10) DIREZIONI CONSENTITE DESTRA – SINISTRA eccetto mezzi di soccorso e di emergenza

Via V. Veneto area d’intersezione Via XX Settembre

6.11) LIMITE MASSIMO DI VELO CITA’ 2 0 KM/H

Piazza Verdi, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra Via Tommaseo e Via XX Settembre

6.12) PERCORSO PEDONALE PROTETTO DA TRANSENNE

Via XX Settembre corsia esterna, nel tratto compreso tra Piazza Verdi e Viale Mazzini

6.13) DIVIETO DI TRANSITO, eccetto veicoli N.U.

Via Persio, nel tratto compreso tra Via Cappellini e Viale Italia

7) Dalle ore 07,00 del 17/03/2019 alle ore 02,00 del 20/03/2019 hanno vigenza i seguenti provvedimenti:

7.1) TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5

TONNELLATE

Viale Italia, nel tratto compreso tra Via S. Cipriano e Viale Amendola

7.2) TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE

Viale Italia, pista ciclabile nel tratto compreso tra Via Crispi e Via Persio

8) Dalle ore 20,00 del 21/04/2022 alle ore 06,00 del 25/04/2022 hanno vigenza i seguenti provvedimenti: ABROGAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

VIA CHIODO AREA D’INTERSEZIONE VIA PERSIO LATO ARSENALE M.M.

9) A decorrere dalle ore 08:00 del 20/04/2022 e fino alle ore 24:00 del 25/04/2022 i detentori di pass residenti zone C -B – D potranno sostare in tutte le aree adibite a parcheggio, in deroga al pagamento di cui all’Ordinanza 2736/2005, comprese la Piazza Beverini e Viale Garibaldi.

Per le giornate di fiera gli itinerari consigliati per Cinque Terre, Portovenere, Genova, da

Migliarina sono:

Via V. Veneto, Via Redipuglia, Galleria Spallanzani, Via XX Settembre, Via Fiume, Viale A. Ferrari, Viale Amendola oppure : Via del Canaletto, Bivio 100, Via Buonviaggio, Via Fontevivo, Via Antoniana, Variante Aurelia, Piazzale Ferro, Via Fiume, Viale A. Ferrari, Viale Amendola, Viale Fieschi

da Buonviaggio sono:

Via Buonviaggio, Bivio 100, Via Buonviaggio, Via Fontevivo, Via Antoniana, Variante Aurelia, Piazzale Ferro, Via Fiume, Viale A. Ferrari, Viale Amendola, Viale Fieschi

per le direzioni Lerici, Autostrade, Parma e Sarzana da Portovenere:

Viale Amendola, Viale A. Ferrari, Via Fiume, Via XX Settembre, Galleria Spallanzani, Via Crispi, Via XXIV Maggio, Via S. Cipriano, Viale Italia. Oppure: Viale Amendola, Viale A. Ferrari, Via Fiume, Via Genova, Piazzale Ferro, Galleria Napoleone, Variante Aurelia , Via Antoniana, Via Fontevivo, Corso Nazionale, Viale Italia, Via Prosperi, Via Della Pianta, Via Carducci