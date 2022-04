La giunta Peracchini della Spezia, su proposta dell’assessore al commercio Lorenzo Brogi ha approvato la delibera di disposizioni relative allo svolgimento della Fiera di San Giuseppe che si terrà dal 22 al 24 aprile.

«Come promesso, torna finalmente la Fiera di San Giuseppe, che si svolgerà dal 22 al 24 aprile – dichiara Peracchini – superato lo stato di emergenza sanitaria, potremo finalmente respirare l’aria della tradizionale fiera in tutta serenità, con un percorso invariato. Sono certo che gli spezzini parteciperanno con grande entusiasmo, finalmente ci riappropriamo di una delle nostre più importanti tradizioni che regalerà un weekend di festa per tutta la Città e ben oltre i suoi confini».

«Torniamo dopo due anni di stop – dichiara l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi – c’è tanta voglia di festeggiare. Un ritorno atteso da tempo che sicuramente sarà un felice ritorno per tutti gli spezzini che aspettano questo momento da molto. Lo stato d’emergenza è terminato, dobbiamo avere comunque cautela, ma questo non vuol dire che non possiamo vivere e fare quello che abbiamo fatto fino a prima della pandemia».

La manifestazione, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19 tornerà in grande stile con oltre 600 banchi e si svolgerà in viale Mazzini, via Don Minzoni, via Chiodo, passeggiata Morin, via Persio, via Cadorna, viale Diaz, area monumento Garibaldi, piazza Bayreuth e piazza Europa. L’amministrazione comunale con la delibera odierna ha stabilito le misure di sicurezza relative alle norme tuttora previste per il contenimento del contagio da Covid-19 quali utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messa a disposizione prodotti igienizzanti per le mani e chiusura dei varchi laterali tra un posteggio e l’altro. Infine non verranno conteggiate le presenze/assenze dei titolari partecipanti alla fiera, al fine di non penalizzare gli operatori che, dato il posticipo della manifestazione, fossero impossibilitati a partecipare.