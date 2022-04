Aprono giovedì 21 aprile le due concorsi fotografici, promossi dal Comune di Genova, dedicate alla Festa della Bandiera, che si celebrerà il prossimo 23 aprile.

Una call invita i genovesi a inviare la foto del proprio balcone o finestra con esposto il vessillo rossocrociato. La seconda è dedicata ai commercianti che potranno inviare la foto della propria vetrina allestita con una composizione che riproduca il valore storico della bandiera di San Giorgio.

«Genova si prepara a festeggiare San Giorgio e a tingersi di bianco e rosso – commenta l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli – negli ultimi tre anni, segnati dall’emergenza pandemica, abbiamo visto ai nostri balconi e le nostre finestre tantissimi vessilli di San Giorgio per stringersi come comunità, stare uniti e darci coraggio. Quest’anno invitiamo i genovesi a esporre i colori di Genova come segno di rinascita e ripartenza per un periodo di festa della nostra città, con il ritorno di Euroflora e di tanti eventi diffusi in città».

Per partecipare alle call occorre compilare l’apposito form (Candida il tuo balcone per i privati e Candida la tua vetrina per i commercianti) disponibile dal 21 aprile sul sito del Comune di Genova (smart.comune.genova/callfestabandiera) e caricare due scatti fotografici del proprio balcone o vetrina.

Le foto saranno poi visionate da una commissione: per la prima e la seconda classificata, scelte tra quattro finalisti, voucher di ingresso per due persone per Euroflora 2022, mentre per la terza e quarta, voucher di ingresso per la mostra “Monet a Genova” a Palazzo Ducale.

È possibile iscriversi e partecipare alla call inviando le proprie foto fino alla mezzanotte del 24 aprile.

Da domani saranno distribuite nei mercati settimanali e in alcune piazze dei diversi municipi circa 15mila bandiere di San Giorgio. «Ringrazio l’Associazione nazionale Alpini – dice l’assessore Bordilli – che si è resa disponibile con i propri volontari per la distribuzione. Anche sabato, all’ingresso di Palazzo Ducale e piazza De Ferrari per la festa organizzata da Regione Liguria saranno distribuiti i vessilli ai genovesi».

Appuntamenti per la consegna delle bandiere:

Mercoledì 20 aprile: mercati di Terralba, via Tortosa, Certosa e Pra’ (dalle 10 alle 12.30); piazza Pittaluga a Nervi, Ponchielli a Pegli, corso Sardegna (dalle 16.30 alle 18.30)

Giovedì 21: mercati di piazza Palermo, Anzani, Emilia, Bolzaneto (dalle 10 alle 12.30); giardini Melis a Cornigliano e piazza Lerda a Voltri (dalle 16.30 alle 18.30)

Venerdì 22: mercati di Pontedecimo, Struppa, Tre Ponti (dalle 10 alle 12.30); giardini di Quinto, piazza Tazzoli e Boccadasse (dalle 16.30 alle 18.30).

Le bandiere saranno distribuite anche alla Fiera del libro in piazza Matteotti da giovedì 21.