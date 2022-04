Ricco programma quello di sabato 30 aprile a Euroflora.

“Fiori in musica” è l’evento con il quale si apre il programma di appuntamenti alla XII edizione della Mostra internazionale del fiore e delle piante ornamentali in corso ai Parchi e nei Musei di Nervi.

All’ex Fienile a partire dalle ore 9 l’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani organizza uno show con la realizzazione di composizioni floreali interagendo con il pubblico. L’appuntamento si chiama “Fiori in musica” perché le dimostrazioni saranno accompagnate da momenti musicali.

Alle ore 10.30 è prevista la visita dell’assessore all’agricoltura Marco Protopapa agli spazi della collettiva Regione Piemonte – Asproflor e ai giardini realizzati dalle altre aziende florovivaistiche piemontesi presenti, Compagnia del Lago e Vivai Castagno.

Alle ore 11 l’Uici (Unione Italiana Ciechi) ha previsto un appuntamento per sensibilizzare sulle problematiche legate alla condizione delle persone non vedenti. Sul prato di villa Gropallo un gruppo condurrà una dimostrazione con cani guida.

“Allergie e cambiamenti climatici“, questo il titolo della conferenza in programma alle ore 14.30 alla Palestrina di Ponente. L’appuntamento – moderato da Paola Minale, specialista in allergologia, responsabile del Comitato Scientifico di Ala, Presidente della Fondazione Amici del Festival della Scienza e Ambasciatrice della Città di Genova – è curato da Associazione Ligure Allergici. Sarà presente anche Massimo Nicolò vicesindaco del Comune di Genova, medico e assessore alla Salute dei cittadini.

Alle ore 14 il Palco Belvedere ospita “Il Parco letterario tra fiori e storie”, letture per bambini e ragazzi incentrate su storie che hanno per protagonisti fiori, piante e alberi. Le letture saranno condotte in italiano, spagnolo, portoghese, swahili, cinese, arabo, francese, russo, inglese, tedesco e genovese da animatori professionisti di varie associazioni della realtà genovese (Nuovi Profili, Luanda, Amici della Tanzania, Cocima) in collaborazione con gli studenti del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda.

Dalle ore 15 nello Spazio Regione Piemonte animazione teatrale a cura di Teatro Garage ed esibizioni di tango a cura di Scuola Gruppo Celeste Tango e Scuola Domingo e Giovanna.