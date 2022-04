In occasione di Euroflora 2022 Amt offre ai propri abbonati una promozione per visitare l’esposizione floreale a un prezzo vantaggioso. Tutti i possessori di CityPass possono, acquistare fino a 3 biglietti d’ingresso ad Euroflora al prezzo di 18 euro ciascuno anziché 23 euro (più diritti di prevendita). L’acquisto può essere effettuato sul sito Amt e da mercoledì 20 aprile anche presso le biglietterie aziendali.

Per usufruire di questa opportunità basta essere titolari di un abbonamento annuale, mensile o settimanale caricato su CityPass, in corso di validità al momento dell’acquisto oppure diventare nuovi abbonati Amt.

I biglietti in promozione sono validi per visitare Euroflora nelle giornate del 2, 3, 4 e 5 maggio.

Il biglietto di ingresso si ottiene tramite un codice coupon che viene acquistato sul sito Amt cliccando sull’immagine “Euroflora 2022” presente in homepage. Ogni abbonato CityPass Amt può acquistare fino a 3 coupon.

Dopo l’acquisto del coupon, per ottenere il biglietto di ingresso che verrà inviato al cliente via mail, è necessario: prendere nota del codice coupon acquistato o ricavarlo dall’email ricevuta all’indirizzo inserito; accedere al sito web di Euroflora 2022/sezione Biglietti (il link è presente anche nella pagina del sito AMT dedicata ad Euroflora); cliccare su “maggio 2022” e selezionare una data dal 2 al 5 maggio; inserire il numero del coupon acquistato e seguire le istruzioni; ripetere la procedura di inserimento per ogni codice acquistato.

I biglietti sono acquistabili fino a esaurimento della disponibilità.