Eagle Service, “Servizio dell’Aquila”, società nata nel 2017, fondata e guidata da Leonardo Romeo, per le attività di movimentazione e il trasporto delle merci nel porto della Spezia, ha conseguito le certificazioni del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

Un traguardo raggiunto a conclusione delle giornate di verifica ispettiva da parte dell’Ente Kiwa per le certificazioni ISO 9001.2015 per i Sistemi di Gestione della qualità e ISO 45001 per i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Sono certificazioni richieste volontariamente dall’azienda sia per migliorare il servizio in termini di efficienza dei processi e dei risultati sia per garantire che l’attività aziendale sia svolta nel rispetto delle norme sulla salute e sulla tutela dei propri lavoratori.

Il Sistema di Gestione integrato QSA Qualità Sicurezza Ambiente) diventa inoltre motivo di innovazione continua nell’ambito dell’organizzazione in quanto l’azienda si sottopone a controlli e verifiche periodici anche per individuare ogni ambito di miglioramento.

Al raggiungimento di questo risultato ha partecipato, come è in questi processi, tutto il personale, quaranta addetti, di età media di 26-27 anni, tra i quali 14 nuovi assunti formati nei corsi di qualifica di Operatori portuali polivalenti alla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica che, come è noto, prevedono lo stage in azienda per le applicazioni pratiche.

L’azienda spezzina in cinque anni non solo si è sviluppata in quantità ma anche in qualità nei servizi per i quali è stato adottato e applicato il collaudato modello di riferimento della Spezia Container Terminal-Contship, ora confermato dal conseguimento delle certificazioni.

In Eagle Service è stato costituito un team QSA composto da tre persone che, oltre a essere il punto di riferimento aziendale, sarà impegnato a lavorare per tutto l’arco dell’anno per garantire la corretta gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori insieme alla qualità dei servizi.