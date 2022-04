Al via a Genova domani, 5 aprile, la due giorni dedicata al primo incontro di studio e confronto sul progetto comunitario ‘Sme4SmartCities‘, di cui Regione Liguria, tramite la finanziaria regionale Filse, è partner insieme al Comune di Genova e le città di Murcia e Malaga (Spagna), con la presenza per la prima volta di delegazioni dalle città di Tel Aviv e Kfar Saba (Israele) e Ramallah (Palestina).

Il progetto SmeE4SmartCities è incentrato sulla collaborazione fra i principali attori pubblici e privati coinvolti nello sviluppo smart delle città e, in particolare, sul coinvolgimento delle Pmi mediterranee nel mercato delle Smart Cities attraverso processi di co-creation per trovare soluzioni ‘sostenibili’ alle sfide urbane.

La tappa genovese vedrà protagoniste 50 imprese, provenienti da Italia, Spagna, Israele e Palestina impegnate in attività di co-creation per realizzare soluzioni smart per le città coinvolte nel progetto.

Ogni città partner del progetto europeo Sme4SmartCities, ha individuato una propria sfida urbana da affrontare con soluzioni ‘smart’:

• Murcia – parcheggi smart per persone a mobilità ridotta

• Ramallah – sanificazione, fornitura, gestione e monitoraggio dei sistemi di distribuzione dell’acqua

• Malaga – uso semplice e sicuro dei veicoli elettrici

• Kfar Saba e Tel Aviv – l’effetto isola del riscaldamento urbano

• Genova – adattamento e miglioramento degli ambienti cittadini, con particolare attenzione agli immobili e agli spazi monumentali minacciati dal cambiamento climatico.

I lavori della missione, che potranno essere anche seguiti online, si svolgeranno presso il Bic, l’Incubatore di Imprese di Filse (via Greto di Cornigliano 6r) alla presenza di partner, stakeholders e imprese coinvolti.

Per una visione del progetto cliccare qui.