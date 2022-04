Leonardo, Longinotti (Fim Cisl): “Cyber, grossa opportunità per il territorio. E ora sfruttare al meglio la nuova sede della Divisione”

«La Cyber & Security Academy presentata oggi a Genova da Leonardo è sicuramente un importante progetto che se opportunamente veicolato può rappresentare per Genova e la Liguria una fonte di posti di lavoro di elevata competenza, un’occasione per quei giovani laureati che altrimenti migrerebbero verso altre importanti città».

Lo dichiara Marco Longinotti della Fim Cisl Genova.

«Dobbiamo prestare però tutte quelle attenzioni che ci permettano un buon utilizzo della realtà presentata oggi e della nuova sede della divisione Cyber che completerà il trasloco da via Puccini alla Fiumara nelle prossime settimane. Per noi occorre affrontare in maniera positiva questa opportunità affrontando quanto illustrato a livello industriale. Quali saranno i livelli di crescita futuri? Come sta migliorando il livello qualitativo dei prodotti? Quali sono le ricadute nei confronti dell’indotto? Solo davanti a fatti concreti potremo dare un giudizio positivo».