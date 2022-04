Hanno chiuso anche oggi in ribasso le borse europee, al termine di una giornata con alti e bassi. Milano segna -0,59%, Parigi -0,57%, Francoforte -0,52%, Madrid -0,31%, Londra -0,47%.

Lo spread Btp/Bund si è attestato su 168 punti a -0,21%.

A Piazza Affari boom di Atlantia (+6,87%) dopo la conferma dell’interesse dei fondi Gip e Brookfield, affiancati dalla Acs di Florentino Perez.

Sul valutario, euro/dollaro stabile a 1,091 (1,0895 in avvio e 1,091 ieri). La divisa europea passa di mano sullo yen a 135,239 (134,96 in avvio e 134,98 alla vigilia), mentre il rapporto dollaro/yen è a 123,95. Rublo a livelli pre guerra sotto quota 80 per un dollaro.

Petrolio in calo: il future maggio sul Wti scende dell’1,33% a 94,95 dollari al barile, mentre la consegna giugno sul Brent perde l’1,75% a 99,33 dollari.