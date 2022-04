La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,25% a 24.783 punti. Tra i titoli in evidenza Atlantia guadagna il 5,12%, Campari l’1,46%. In calo Banco Bpm (-1,5%) e Iveco Group (-1,47%).

Anche le Borse europee positive all’avvio, tranne Londra (-0,2%). Francoforte +0,16% e Parigi +0,24%.

Le Borse asiatiche hanno terminato la seduta in rialzo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali, in particolare quella cinese. Chiusura in positivo per Tokyo (+1,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti le richieste settimanali sussidi disoccupazione; l’indice prezzi importazioni; le vendite al dettaglio e l’indice fiducia consumatori. In Europa attesa la riunione della Bce e la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

Il prezzo del petrolio torna in calo sui mercati che guardano al prolungarsi del lockdown in Cina. Il Wti cede l’1,3% a 102,9 dollari mentre il Brent scambia a 107,8 (-0,9%).

Nei cambi euro in rialzo all’avvio dei mercati. La moneta unica europea passa di mano a 1,091 con una crescita dello 0,27%. Lo yen scambia a 136,765 (-0,08%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 161 punti base. Il rendimento è a +2,39%.