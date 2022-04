Avvio poco mosso per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,15% a 24.660 punti. Tra i titoli in evidenza Pirelli +2,17%, Banco Bpm +2,16%, Nexi +1,66%. Iveco -0,82%, Unipol -0,8%.

Avvio cauto per le principali Borse europee. A Londra e Francoforte il Ftse 100 e il Dax, gli indici delle blue chip, sono sostanzialmente invariati (+0,01%) mentre a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,35% a 6.557 punti.

Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,86%.

Tra i dati macro i dati sulla produzione industriale di Germania ed Eurozona, il Beige Book della Fed; attenzione anche all’ultimo dibattito tra i candidati all’Eliseo oltre ai discorsi di una nutrita pattuglia di banchieri centrali della Fed e della Bce.

Prezzo del petrolio in crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio 2022 passa di mano a 103,80 dollari al barile con un aumento dell’1,21%. Il Brent con scadenza a giugno è scambiato a 108,20 dollari con un aumento dello 0,89%.

Nei cambi euro in lieve aumento questa mattina sui mercati valutari: passa di mano a 1,0819 dollari con un aumento dello 0,29%. Rispetto allo yen è scambiato a 139,1700 con un aumento dello 0,08%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è a 161 punti base (-1,52%). Il rendimento è a +2,51%.