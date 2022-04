La Borsa di Milano apre incerta con il Ftse Mib poco sotto la parità (-0,09% a 24.873 punti). Apertura poco mossa anche per le borse europee, mentre non si allenta l’incertezza dovuta al conflitto in Ucraina. Londra cede lo 0,29% con il Ftse 100 a 7.600 punti, Francoforte registra un +0,1% con il Dax a quota 14.376 punti. Parigi segna un +0,27% (Cac 40 a 6.642 punti) all’indomani del dibattito tv fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen in vista del ballottaggio di domenica per le presidenziali.

Frenano il listino StMicroelectronics (-0,8%), Nexi (-0,68%) e A2A (-0,5%). Corre invece Saipem (+3,8%) dopo i conti trimestrali. Sugli scudi anche Banco Bpm che consolida il rialzo delle precedenti sedute (+0,79%).

Euro stabile all’avvio di giornata. La moneta unica passa di mano a 1,084 9(-0,04%). In Asia lo yen perde quota a 128,1 (-0,28%).

Prosegue il rialzo il prezzo del petrolio dopo lo scivolone dei giorni scorsi. Il Wti del Texas passa di mano a 103,7 dollari al barile (+1,46%) mentre il Brent del Mare del Nord avanza dell’1,59% a 108,5 dollari.

Lo spread tra Btp e Bund sfiora in apertura i 167 punti. Sale leggermente anche il rendimento del decennale italiano che è al 2,58%.