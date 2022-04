La Borsa di Milano apre in positivo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,13% a 25.054 punti. Tra i titoli in evidenza Generali Assicurazioni (+3,08%), Campari (+2,18%) e Bper Banca (+1,57%). In calo Atlantia (-1,32%).

Le Borse europee con il segno più in apertura l’ultima seduta della settimana.

Gli investitori guardano all’impatto della guerra in Ucraina sulla crescita economica globale.

Francoforte +0,23%, Parigi +0,2%, piatta Londra +0,01%.

Le Borse asiatiche chiudono contrastate. Sui mercati pesano anche le nuove misure restrittive per contenere l’aumento dei contagi da coronavirus e l’andamento del prezzo delle materie prime.

Chiusura in calo per Tokyo (-0,56%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Markit pmi manifatturiero di Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e dell’Eurozona. Dall’Italia prevista anche la bilancia commerciale mentre dall’Eurozona attesa l’inflazione preliminare. Dagli Stati Uniti previsto il tasso di disoccupazione i pmi manifatturiero e l’indice delle retribuzioni.

Petrolio in calo in avvio di giornata: il Wti è trattato a 98,99 dollari al barile (-1,29%), mentre il Brent è a 103,72 dollari al barile in calo dello 0,95%. Nei cambi euro stabile sul dollaro in avvio: è scambiato a quota 1,1061 (-0,05%). Contro lo yen l’euro vale 135,19 (+0,39%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 151 punti base. Il rendimento è a +2,11%.