Domani, 14 aprile, dalle 17 alle 19, il Genova Blue District di via Del Molo 65, ospiterà l’incontro “Il passaggio generazionale”, organizzato da EY in collaborazione con J!-Janua.

Spiega l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova Francesco Maresca: «Questo incontro, partendo da un’analisi del contesto genovese, approfondirà scenari e opportunità sul passaggio di generazione, indispensabile per dare continuità alle attività economiche sul territorio. Genova, come capitale della Blue economy del Mediterraneo, ha una tradizione secolare di imprenditoria legata al mare, soprattutto famiglie armatoriali che affondano le loro radici nella storia. Tuttavia l’economia marittima, proprio per la sua propensione all’apertura e allo scambio, non è un uno stagno chiuso, ma rappresenta un oceano aperto di opportunità, di nuove figure manageriali e professionali. L’evento di domani sarà un’occasione di approfondimento importante con esperti del settore: quanto emergerà dal confronto potrà servire anche per calibrare nuove progettualità per l’attività del Blue District come hub di start up e formazione nella blue economy».

Il programma prevede l’introduzione di Enrico Lenzi (EY Assuranze Private leader), a seguire l’analisi del contesto e territorio con l’assessore Maresca, il presidente di Confindustria Genova Umberto Risso e il presidente di Janua! Luca Marchesi. Focus su “Passaggio generazionale” quale leva strategica con intervento di Guido Corbetta, docente della Bocconi, e la testimonianza di Mattia Marconi del gruppo Cauvin.

Per analizzare il ruolo dei manager non familiari sono previsti gli interventi di Guido Corbetta ed Enrico Biale, partner della Stirling square capital partners. Intervento finale su trust e altri strumenti giuridici a supporto del passaggio generazionale del notaio Luigi Risso.