Paola D’Elia è stata nominata direttore della struttura complessa di Immunoematologia e servizio trasfusionale dell’Asl 5.

D’Elia si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1985 presso l’Università di Genova dove si specializza in Ematologia Generale, Clinica e Laboratorio nel 1988. Nel 2006 consegue il Master Universitario di II livello in Emostasi e Trombosi, e nel 2010 frequenta il Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa sempre presso l’Università di Genova.

Dal 2012 al 2016 è stata responsabile della struttura semplice “Ambulatorio medicina trasfusionale” dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

Dal 2018 è stata direttore di struttura complessa facente funzioni del Servizio di immunoematologia e trasfusionale, dipartimento Servizi dello stesso ospedale.

Dal 2012 è professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova in “Principali malattie del sangue, caratteristiche clinico-diagnostiche” del corso di laurea in Scienze infermieristiche.