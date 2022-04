Agrifarma spa, proprietaria del brand Arcaplanet, annuncia che Nicolò Galante (a destra nella foto di apertura) è stato nominato nuovo amministratore delegato e Alessandro Strati come nuovo direttore finanziario (Cfo).

Nicolò Galante, laureatosi al Politecnico di Torino nel 1990 in Ingegneria Nucleare, ha iniziato la sua carriera in R&D presso il Cern prima e presso Saes Getters spa poi. Nel 1994 è entrato in McKinsey & Company a Milano, diventandone socio e rimanendovi per vent’anni. Nel 1996 ha conseguito un Mba presso Insead. Tra il 2009 e il 2016, dall’ufficio parigino di McKinsey, ha guidato importanti progetti di trasformazione commerciale e digitale per aziende internazionali di distribuzione e marchi consumer. Nel 2016 è entrato a far parte, come Group Coo, di Central Group, proprietaria di diverse insegne di distribuzione (tra cui La Rinascente in Italia). Durante la sua esperienza in Central Group, Galante ha anche ricoperto le cariche di Ceo dei Department Stores e di President di Central Retail Corp (quotata nel 2020).

Alessandro Strati è stato nominato Chief Financial Officer ed entra a far parte del team dirigenziale di Arcaplanet, riportando direttamente a Galante. Nei suoi 25 anni di carriera, Strati è stato Cfo di illy Caffè e ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Cfo di Fila e Moleskine. Strati vanta una forte esperienza in finanza, M&A e mercati dei capitali. «Sono entusiasta di poter guidare la nuova fase di crescita di Arcaplanet, un’azienda che ha tutte le potenzialità per innovare il settore e per svolgere un ruolo sociale di primaria importanza», commenta Nicolò Galante.

Le due nomine arrivano a seguito dell’operazione di acquisizione di Arcaplanet da parte di Cinven, società internazionale di private equity che è entrata a far parte della compagine azionaria con una partecipazione di maggioranza, e del Gruppo Fressnapf, leader paneuropeo nel settore pet care, che detiene una partecipazione di minoranza.

L’operazione prevede la futura integrazione di Arcaplanet con Maxi Zoo Italia (insegna facente capo al Gruppo Fressnapf) per creare il Gruppo Arcaplanet, che a seguito del pieno perfezionamento dell’acquisizione avrà un network di oltre 450 negozi in tutto il Paese.

Cinven e Fressnapf puntano ad accelerare la crescita multicanale del Gruppo sia nel mercato italiano che in nuove aree geografiche, forti della loro significativa esperienza nei settori del pet care e del commercio digitale.