Si intitola “La Pop Art di Andy Warhol” ed è la mostra su Andy Warhol che sarà inaugurata domani, venerdì 15 aprile, alle 15,30 a Palazzo San Siro, nell’omonima piazza del Centro Storico di Albenga.

Sarà visitabile gratuitamente, ma previa prenotazione telefonando al numero 338 477 35 49 (chiamare orario uffici), fino al prossimo 5 giugno.

L’esposizione è stata voluta e organizzata dall’architetto Annamaria Vercellino (di Palazzo San Siro), in collaborazione con l’associazione culturale no profit “Spirale dì idee” di Stefano Pirrone e Massimo Ferrarotti che hanno dato la disponibilità per esporre tali opere ad Albenga.