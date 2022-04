Giorgio Andreacci, Vp Industry Business Strategy di Engineering è stato eletto presidente del Gruppo Dixet, il raggruppamento trasversale delle imprese associate a Confindustria Genova che operano in settori caratterizzati dall’uso di tecnologie avanzate.

Il Gruppo Dixet svolge un ruolo di partner per le istituzioni locali e per le attività inerenti il Pnrr e ha lo scopo di rappresentare, tutelare e assistere le imprese aderenti in relazione alla loro specifica attività nei rapporti con le istituzioni e Amministrazioni, con le organizzazioni economiche e politiche.

Andreacci commenta: «Sono onorato di poter guidare questa realtà mettendo l’esperienza e la visione del Gruppo Engineering al servizio della sua crescita, con l’importante supporto del consiglio direttivo in cui siedono tanti colleghi rappresentanti di altrettante realtà di rilievo. La forte e radicata cultura di Genova e della Liguria nel mondo dell’automazione industriale, anche grazie alle numerose imprese che aderiscono a Dixet, si sta sempre più trasformando in cultura tecnologica e dell’innovazione trovando nelle iniziative ecosistemiche del territorio, un humus straordinariamente fertile. Nel corso del nostro mandato ci siamo dati la missione di contribuire fattivamente a sprigionare l’enorme potenziale del comparto allargando il Raggruppamento e favorendo l’inclusione e la collaborazione tra le tante giovani iniziative di impresa innovative e le grandi Corporate. A questo affiancheremo anche programmi mirati a coinvolgere le scuole, dall’Its all’Università, per attrarre giovani capaci e alimentare un circuito virtuoso di talenti verso i nostri associati».

Il Dixet oggi raggruppa una nutrita rappresentanza di operatori che sviluppano sistemi di elettronica, tecnologie per trasporti e logistica, sistemi intelligenti integrati, oltre che realtà specializzate in robotica, energia, tecnologia biomedicale, meccanica; tutti comparti strategici per la necessaria evoluzione digitale e green che il Paese è chiamato rapidamente ad attuare. Il Dixet opererà per favorire il consolidamento del ruolo che Genova può avere nel favorire la trasformazione attesa grazie alla concentrazione di competenze e imprese del territorio.

Engineering

Il Gruppo Engineering è il Digital Transformation Champion con circa 12.000 dipendenti e oltre 60 sedi. Engineering supporta le aziende e le organizzazioni per evolvere continuamente attraverso una profonda conoscenza dei processi aziendali in tutti i segmenti di mercato, sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie, grazie a oltre 40 anni di esperienza. Il Gruppo integra soluzioni di mercato best-of-breed e servizi gestiti, e continua a espandere la propria esperienza attraverso operazioni di M&A e partnership con i principali attori tecnologici. Engineering investe fortemente in innovazione, attraverso la propria divisione R&I, e nel capitale umano, attraverso la propria It & Management Academy. Engineering si pone come attore chiave nella creazione di ecosistemi digitali per connettere mercati diversi, sviluppando soluzioni componibili per una continua trasformazione del business.