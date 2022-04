I socialisti liberali del Nuovo Psi, presieduto da Stefano Caldoro, hanno ribadito il sostegno del Partito per la riconferma di Marco Bucci a sindaco di Genova.

Il segretario regionale Giuseppe Vittorio Piccini dichiara: «Da sempre siamo con il centro destra, e non siamo nuovi, ma quelli che negli anni a Genova abbiamo saputo tenere alto il simbolo del garofano rosso del Psi di Bettino Craxi. Siamo pronti, come nel 2017, a partecipare alle elezioni comunali a fianco del sindaco, per portare le nostre esperienze di collaborazione e aggregazione, per far conoscere i nostri valori di libertà e giustizia sociale della tradizione del socialismo italiano».

I candidati del nuovo Psi vedranno i loro nomi nelle due liste civiche che appoggiano Marco Bucci: Vince Genova e Genova Domani.

Piccini aggiunge: «Tutti i moderati e riformisti che rappresentiamo si stringono intorno a Marco Bucci per aiutarlo a continuare il suo mandato, perché per noi lui è una garanzia per i progetti in corso e per quelli in cantiere, per lavorare e continuare a rendere sempre più grande Genova».